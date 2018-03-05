中南部高溫31度！今白天依舊偏暖晚上開始轉涼

昨（4）天全台都有陽光露臉，熱到彷彿已夏天，氣象局指出，今白天大致與昨類似，中南部仍有 31 度高溫，但下午起鋒面通過，北部、東半部地區及馬祖將轉為有短暫陣雨或雷雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲的天氣；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣逐漸轉涼。

氣象局表示，今天上午氣溫還是偏暖，近中午高溫仍有 28 至 31 度，但是中午過後，隨著鋒面逐漸通過台灣地區，中部以北、東半部地區及南部山區將轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中北台灣及中南部山區將有局部較大雨勢，鋒面通過後，緊接著是東北季風增強，各地早晚低溫大約 17 至 23 度。



▲今白天大致與昨類似，中南部仍有 31 度高溫，但下午起鋒面通過，北部、東半部地區及馬祖將轉為有短暫陣雨或雷雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／翻攝自中央氣象局）

明（6）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。

此外，台東地區在今日鋒面通過前，有焚風發生的機率，請民眾注意局部的高溫；西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，清晨５時金門及澎湖能見度不足 200 公尺，交通行車請注意路況，往返離島請注意航班資訊。

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