義大利將出現「懸浮議會」 貝盧斯科尼陣營領先 歐元黃金跳升

摘要：義大利大選在周日開啟，前總理貝盧斯科尼的黨派聯盟目前在民調中領先，代表民粹主義的五星運動黨緊隨其後。歐元兌美元短線跳升，最高上漲近 50 點，黃金期貨走高近兩美元，現報 1324.90 美元。

義大利自周日起開始本屆議會選舉，目前仍在進行中。

此次選舉將確定各黨派及黨派聯盟的議會席位，以及未來可能的執政黨。如市場所期，目前的出口民調顯示，此次大選無法產生壓倒性勝出的黨派或黨派聯盟，將同此前的德國大選一樣，產生需要多黨聯合執政的懸浮議會。

最新的出口民調顯示，前總理貝盧斯科尼帶領的中右翼聯盟目前取得領先，代表民粹主義的五星運動黨位居第二。

今晨出口民調公布後，歐元兌美元短線跳升，最高上漲近 50 點至 1.2365，其後抹去所有漲幅。黃金期貨走高近兩美元，目前報 1324.90 美元。

義大利電視台 RAI 的民調顯示，前總理貝盧斯科尼帶領的中右翼聯盟民調領先，預計獲得 33%-36% 的席位，五星運動黨預計獲得 29.5%-32.5% 的席位。目前執政的中左翼民主黨民調相對落後，預計獲得 24.5%-27.5% 的席位，民主黨由前總理倫齊領導。

市場最為擔心的是民粹主義的五星運動黨，該黨的右翼立場可能影響到整個歐洲。五星運動黨此前未曾參與到任何執政聯盟中，但該黨領袖 Di Maio 稱，如果未能取得獨立執政需要的足夠席位，有意與其他政黨開啟（組閣）對話。

2017 年，義大利通過新選舉法，新華社援引分析稱，只有在選舉中實際得票數超過 40% 的黨派或黨派聯盟才可能獲得議會席位的多數，實現組閣。

去年 9 月 24 日，德國大選公布結果後，默克爾所在政黨的組閣過程屢屢受挫，直至昨日才有了決定性的結果，與第二大黨社民黨聯手組建「大聯合政府」。代表民粹主義的右翼政黨 AfD 二戰以後首次進入議會，成為最大的在野黨。

鑒於出現一個五星運動黨領導的執政聯盟機會不大，更可能的狀況是，貝盧斯科尼陣營和倫齊領導的民主黨攜手。

但受到 2013 年稅務欺詐罪的影響，貝盧斯科尼本人無法再度擔任義大利總理，可能的總理或是曾任歐洲議會議長的塔亞尼。

義大利內政部表示，此次大選的參與率有所下滑，在 71.48%，而 2013 年的參與率有 75%。在選舉開始前，分析觀點曾擔憂義大利選民對政治前景愈發失望，因而放棄投票。

義大利大選的最終結果，或將在當地時間周一下午 2 時（台北時間晚間 9 時）公布。

『新聞來源／華爾街見聞』