義大利大選拉開帷幕 歐洲的黑天鵝要來了？

摘要：義大利大選投票將在北京時間周一上午六點結束，如果前總理貝盧斯科尼領導的中右翼政黨聯盟不能取得多數席位，民粹主義政黨五星運動或許會組建「非主流政府」。

當地時間 3 月 4 日周日，義大利大選投票開始，將持續到當地時間周日晚上 11 點整（北京時間周一上午 6 點）。

在去年荷蘭、法國和德國的大選相繼將民粹主義、疑歐派思潮壓制下去後，分析認為，此次義大利大選成為歐洲民粹主義是否有抬頭之勢的重要時間點。

按照目前的民調來看，此次大選不太可能選出一個明顯的優勝政黨來領導議會，而是形成一個「懸浮議會」，最終由多個政黨聯合執政，形成聯合政府。

前總理貝盧斯科尼領導的中右翼政黨聯盟或將在議會中去的多數席位，但貝盧斯科尼領導的義大利力量黨不足以成為第一大黨。

民粹主義政黨五星運動則可能繼續成為議會第一大黨，而前總理倫齊領導的中左翼政黨人民黨則將淪為第三大黨。

目前市場最擔憂的是，如果中右翼政黨聯盟不能獲得多數席位，那麼五星運動將或許和其他政黨組成聯合政府，義大利由此也將組成一個「非主流政府」。

義大利五星運動誕生於深陷歐債危機的義大利，在 2013 年的國會選舉中，五星運動獲得 25.5% 的選票，以 0.1% 的差距取代民主黨，成為在得票率上的第一大黨。但是當時該黨拒絕同任何政黨合作，包括回絕了民主黨組建聯合政府的建議。

在 2016 年的地方選舉中，五星運動不僅在首都羅馬擊敗民主黨，甚至成功拿下民主黨北方重鎮都靈。

五星運動從不表明其到底是左派還是右派政黨，但是在歐洲議會中同多個右翼民粹主義政黨結盟並組成黨團。

華爾街見聞曾提到，市場普遍預計，義大利出現一個五星運動主導的聯合政府的機率不大，但對市場可能造成極大震動。

如果義大利選出了一個「非主流政府」（市場預計這種局面出現的機率為 10%），根據彭博社對分析師的統計，義大利 10 年期公債同德國 10 年期公債的利差可能會翻倍，統計得到的中位數為 260 基點，這可能是 2013 年以來的最大利差；歐元則可能重挫到 1.205。

義大利債券市場最樂意見到的是前總理貝盧斯科尼領銜的中右翼政黨力量黨和前總理倫齊領導的中左翼政黨民主黨組成聯合政府的局面。如果這種情況出現，義大利同德國 10 年期公債的利差將會縮小到 118 個基點。

如果力量黨和北方聯盟組成聯合政府，則將最大程度地刺激歐元，歐元可能會漲到 1.24。而這種局面出現的可能性為 20%。

如果出現懸浮議會（市場預計這種情況出現的機率為 40%），那麼歐元價格將會在 1.225 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』