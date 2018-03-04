〈觀察〉陸企高薪挖角竊密層出不窮 台灣科技廠的痛

中國大陸每當要大力發展某高科技產業時，最常見的手段就是從台廠挖角，順帶還可以享受帶投靠的高端技術及營業秘密，從半導體到記憶體、面板產業可說是無一倖免，南亞科 (2408-TW) 近年來仍深受大陸競爭對手挖走員工及竊密之苦，群創 (3481-TW) 除首度狀告惠科專利侵權，據指出，也對部分職員工提出控告，陸廠不擇手段挖人、搶技術的各種伎倆，一直都是台灣科技廠的痛。

中國在政府支持下強力發展高科技產業，從半導體、記憶體、面板產業等，無不面臨陸廠搶人搶技術的威脅，以記憶體來說，最引來高度關注的當屬在 2015 年底，前華亞科董事長高啟全轉戰中國紫光集團，伴隨而來的是台灣一波人才的流失，直到現在，南亞科還是無法擺脫人才被挖走的威脅。

南亞科總經理李培瑛坦言，員工的確遭對岸挖角約 50 人，面對陸企高薪挖角威脅，除提高員工酬勞之外，還將多管齊下留才，將針對基礎重要技術人才給予特別獎勵方案，發放獎勵金，另外，政府在改善留才方案上也有在進行，對產業界來說是好事。

南亞科在農曆年前發生新北地檢署約談楊姓、劉姓前員工，涉嫌竊取公司有關 DRAM 產品製造技術的營業秘密後離職案，李培瑛指出，面對中國大陸廠商用優厚的條件挖角，且有員工攜出營業秘密投靠等情事，除強化門禁、手機、電腦及相關配件等的管理，做好資訊安全保護外，也會全力配合檢調機關調查及追訴。

群創在 2016 年間傳出有 48 名工程師集體跳蹧中電彩虹，在蒐證後控告部分職員工妨害營業秘密，訴訟目前還持續進行，最近則是大動作聲明針對惠科提出 17 項專利侵權控告，另外，據指出，也對部分職員工提出控告，這些捍衛智財權的動作，說白了還是不脫營業秘密及技術跟著人員的出走而外洩。

面對競爭對手高薪搶人，挖技術，台廠也不能老是挨打，但是說實在話，如果沒有足夠好的薪資、紅利等各項福利，很多人是難敵對岸的超優渥薪資的誘惑的，但要祭出夠好的留才薪資，首先也要營運夠好才能支撐，對台廠來說，仍然是不得不面對的挑戰，好福利，做好內控及資訊保護，再加上適時的訴訟捍衛智財權，都是必要的措施。