川普的關稅是很可怕 那麼該賣股票嗎？先等一會兒吧！

美國總統川普的關稅說法被指稱可能衝擊美國經濟成長，傷害股市前景，不過《福布斯》專欄作家認為這些都言過其實，因為這一切不過都只是過眼雲煙的口水戰。

John S. Tobey 在其專欄中指出，川普威脅對進口鋼鋁課徵關稅，沒錯，這可能會導致貿易戰爭。與歐洲間的彼此叫戰只會讓對立升級。然而，每個人都知道這種贏者通吃的想法只會讓雙方都變得更糟。所以，儘管美國或歐盟口頭上：「哦，你這麼幹嗎？那麼試試我這個！」的說法出乎意料，但雙方仍期待著不同的、非破壞性的方法，尤其是市關注特別關注中國和加拿大。這意味著不必擔心美國經濟成長會放緩或衰退。

值得記住的重要問題

川普總統的單邊關稅權力受到限制。制訂關稅需要經過國會批准，但緊急情況除外。因此，川普與歐盟針鋒相對的戰鬥力很快就會消失，即使是他第二次威脅要對進口車增加關稅。

全球經濟非常複雜。國家的邊界無法約束所有權和經營。因此，課徵進口關稅也會傷害美國企業。

關稅最終導致消費者物價上漲。從加拿大進口的鋼鐵和鋁仍將繼續跨境流入，但價格會升高。因此，購車者將面對上揚的價格。

但關稅可以結束或改變。政治人物今天制訂關稅，在明天之前就可以刪除或改變。因此，鋼鐵和鋁等企業必須確定，這次關稅是玩真的，否則，它們不會為新建或擴建工廠投入大量資金。因為這個回報期在未來需要很多年才能攤平風險。川普的「緊急」關稅之所以受到國會眾多人士的嘲笑，就因為它缺乏持久性觀點。

加拿大 60% 電力靠廉價水力發電，這是美國煉鋁業者難以項背的優勢 （圖: AFP）

關稅是超越資本主義的資源分配過程的企圖表現。例如，生產鋁需要大量的電力。加拿大靠省錢和環保的水力發電廠生產全國 60% 的電力，這是美國比不上的。

底線

認為川普總統的這兩個「緊急」關稅可能目前走強的美國經濟會停滯不前或陷入衰退的想法是錯誤的。同樣地，美國股市表現強勁，剛剛經過修正，未來仍將繼續看漲。