〈觀察〉PCB廠搶進汽車板布局 其實這個招數也不錯

精成科技 (6191-TW)1 日簽訂合約將以 35 億日元 (約新台幣 9.35 億元) 入主日本 PCB 廠 ELNA 公司，精成科技將於 4 月 2 日起接手該公司經營權，並將由精成科技 PCB 事業群昆山廠總經理楊其荺接掌營運的大旗，無異於透過購併的方式切入日本的汽車板市場。

但這並非 PCB 廠的運用購併手段切入新市場的首例，志超 (8213-TW) 在 2015 年就以 2.57 億元買下在台灣高雄的日立化成的 PCB 廠並獨立為志昱科技，讓志超由全球第一大的光電板廠，進一步大舉揮軍切入汽車板的市場；而原即生產汽車板的精成科技則是以投資日本 ELNA PCB 廠，進一步直接向日本汽車板市場叩關。

志超買下在高雄的台灣日立化成的 PCB 廠，與精成入主日本 ELNA 經營權的共同點，就是購併的對象均屬日系企業。

總括來說，車用電子搭載率成長快速，汽車板市場成長獲看好，但汽車電子產品因牽涉到駕駛及人身安全，需要 2-3 年的客戶端在製程及品管的認證期，市場進入障礙也高，這也是對 PCB 業者的重大考驗。而如志超、精成的透過購併案執行，則省下了部分的認證程序，不需要經過漫長繁複而且燒錢的認證程序。

志超手中的志昱科技，目前單月營收約 1.4-1.5 億元，其中 60% 營收則取自汽車板，志昱的汽車板客戶，包括為 Panasonic 生產車用附屬品板，供應 KOE 車用面板的 PCB 板，供應 FUJITSU 車用導航板與電動車用充電板等。

華新 (1605-TW) 集團先前自寶成 (9904-TW) 手中接下精成科技，其本身的股東成分即包括日本汽車板 CMK 及寶成，但客戶侷限在歐美系的客戶，且生產基地都落腳在中國大陸包括廣東的黃江、深圳，江蘇的昆山及四川的重慶，而在 4 月 2 日起納入日本 ELNA PCB 廠之後，不僅將客戶端快速擴大到日本市場，而且在生產基地並進一步延伸到 ELNA 的日本及馬來西亞廠，也讓精成的客戶、生產版圖的布局再向前一步。