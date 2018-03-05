馬化騰倡大灣區推「E證通」 用手機過關申服務

騰訊(00700-HK)主席馬化騰是「粵港澳大灣區」的倡導者之一，日前在北京出席兩會會議時，他再提出多項建議以推動區內融合發展。其中一項是試行「E證通」，即是大灣區居民在智能手機儲存如港澳身份證、回鄉證等證件，「實現一機在手、無縫通行」。兩會期間亦有其他界別人士提出類似建議，而本地科技及政界人士亦認為，技術上不難做到，但可能要考慮如何保障安全及個人私隱。

助港澳居民「無縫通行」

馬化騰在大灣區提議上可謂相當積極，去年騰訊在港舉辦大灣區論壇，着力推動區內發展。今年亦就這範疇再提新建議，當中包括設立中央領導的協調小組、鼓勵共同建設產業、促進三地文化融合及共享發展機遇。當中較貼近民生的方案，是推出「E證通」，馬化騰反映，港澳同胞有時會抱怨，在中國未能使用微信支付，促使他提出解決方法。

他解釋，用中國居民身份證在金融機構及科網企業的平台登記後，這些機構在後台有與公安部的接口，可核實居民身份。然而，港澳地區卻沒有這個系統，「所以這是一個缺陷」，令港澳居民未能用到很多內地的服務。故此，他建議在大灣區內建立一個「E證通」的試驗系統，日後令市民出入境更便捷，雖然牽涉到更複雜問題，包括須連接海關系統，但技術上仍可行。

由於大灣區為近年其中一項重要項目，類似的建議在兩會亦有其他人提出，例如民建聯立法會議員李慧琼就提議，可參考手機的「一卡兩號」做法，在香港居民的回鄉證上，加入一個中國身份證號碼，令港人更方便使用中國服務。港區全國人大代表黃友嘉則提出，長遠目標應讓港人獲中國身份證的國民待遇。

新民黨立法會議員容海恩認為，馬化騰的建議的確可以方便港人及有利兩地融合，但需要保證個人私隱安全，特別是港人會甚為關注其個人資料要交到中國。她不擔心此舉可能會惹起政治爭議，「不是全部人都要強制參與，只是其中一個選項。」

科技界：電子認證更安全

智慧城市聯盟召集人楊全盛表示，手機儲存個人證件比一張膠卡更為安全，而個人身份電子認證亦是大灣區內的基礎發展，應要與中國接通。他認為要保護個人私隱，可由政府負責處理後台儲存服務，或者用區塊鏈技術。同時，議題由企業帶頭亦是好事，但政府若在將來有項目招標時，亦要採取公平的原則來行事。

香港無線科技商會主席羅國明亦贊同「E證通」長遠能幫助發展，並能夠帶動人才流動，單以手機就能過關會甚為方便，但不認同目前有即時需要。反而，三地文化差異仍大，成為較大阻礙，若中國企業能安排更多交流團予港澳青年，這些舉措更加實際。同時，中港澳三地私隱條例不同，故此港澳居民十分關心這方面的問題。

來源：信報

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