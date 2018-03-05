ofo抵押小黃車向阿里借款17.7億真能救命嗎？

摘要: 一位共享單車行業人士稱，「戴威通過動產抵押向阿里借款，那就肯定有歸還的期限，如果逾期未能還上，這些共享單車就要歸阿里所有，可能之後ofo就要姓馬了，這或許也是阿里要借錢給ofo的最終目的。」

自2017年下半年以來，ofo的融資傳聞便頻頻曝出，今日終於有了新的進展，只是，這次的融資方式多少有點令人意外。

根據AI財經社報道，最新工商信息顯示，ofo創始人戴威已通過動產抵押的方式，先後在今年2月5日和2月12日，將其資產共享單車作為質押物，換取了阿里巴巴共計17.7億人民幣的借款。

第一筆質押發生於2018年2月5日，位於北京、深圳、上海、廣州四地的共計4,447,572輛自行車被作為資產，抵押給了「上海雲鑫創業投資有限公司」，債權數額為5億元。值得註意的是上海雲鑫為螞蟻金服旗下子公司。

第二筆質押發生於2018年2月12日，抵押物為浮動數量的共享單車，抵押權人為浙江天貓技術有限公司，債權數額為12.66億元。

全天候科技分別就此向阿里巴巴和ofo方面求證，雙方都表示不予置評。一位金融業人士告訴全天候科技，「動產抵押一般都是大型的值錢物件，類似飛機、汽車、船舶等，像單車這種價值不大的抵押很少發生。」

ofo從阿裏獲得的這筆錢是借款，而非常規意義上的股權融資。它真的能救ofo嗎？

17.7億借款對ofo的價值

那麽，為何抵押單車這種小概率事件會在ofo身上發生？36氪此前就有報道稱，「ofo在2017年末之所以沒能獲得阿里的投資，主要是因為滴滴不願在投資協議上簽字，彼時滴滴正在孵化自己的共享單車業務。」而此次抵押動產的交易方式獲得資金可以繞過ofo的股東——滴滴。

在2018年1月9日，滴滴出行宣布正式進入共享單車領域，接管小藍單車。目前滴滴共享單車平台已在北京、深圳上線，平台上用擁有小藍單車和ofo小黃車兩款車型。小藍單車用戶支付的押金和充值余額可轉換成滴滴單車券和出行券，並且免押金騎行，這有助於提升滴滴在共享出行領域的競爭力。

反觀ofo，在2018年初，可謂是處在多事之秋。1月份，騰訊新聞曾爆料稱，ofo賬戶可用資金僅剩下不到6億，若按ofo每月4-5億元的人員工資和運維等支出、及持續流出的押金計算，ofo手上現金僅能支撐一個月。

一直不遺余力為ofo站台的朱嘯虎也幾乎在同一時間段被媒體曝出已退出ofo，將股份出售給了阿裏和滴滴。

如今ofo與摩拜都在補貼大戰內投入了數億美元，長此以往肯定會對雙方的資金流造成很大的壓力。並且其投放的單車按照2到3年的使用周期來算也已經到了一個更換的節點，這將需要大量的資金。永久出行CEO周文明曾對全天候科技分析。

根據ofo方面給到的數據顯示，ofo目前已在全球連接了超過1000萬輛共享單車，為全球21個國家超250座城市2億用戶提供了超60億次的出行服務。以每輛單車一天1元的折舊成本來算，一天就要支付1000萬。再加上員工的工資等支出，其資金壓力可見一斑。

如今距離ofo上一次的最新融資已經過去半年有余。17.7億元的借款無疑將為ofo化解燃眉之急。

本文來自華爾街見聞旗下全天候科技

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