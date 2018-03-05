馬化騰：等待港推快速支付系統

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騰訊(00700-HK)旗下微信支付在內地發展漸成熟，近年逐步加快落地香港、海外應用。主席兼首席執行官馬化騰形容，內地第三方支付先進，在海外取得牌照經營進度慢、相當難，正等待金管局下半年推出快速支付系統（Faster Payment System，FPS），加快在銀行間快速完成支付。 「探索外面 才知中國先進」 馬化騰稱，微信支付目前在海外發展主要是方便國人消費方便，如巴黎主要百貨店都能接受微信支付，「春節時北海道機場都是綠色（微信徽號顏色），像是微信支付機場」。 不過，他補充，要大規模在海外發展，需要更多消費場景配合、與當地第三方支付企業合作整合，要得到本地牌照仍有難度，「探索外面才知中國這麼先進」，如在內地很早第三方已能方便和銀行接口。 倡推E證通 手機儲回鄉卡 他表示在港推動了一輪，金管局牽頭下才有快速支付系統，能支援銀行間快速轉帳，不再要等一、兩天完成結算，「就等它出來」。「曾與Norman（金管局總裁陳德霖）溝通，說香港人在大陸食飯，想用移動支付付小費，沒辦法。痛點在於港澳居民的身份證明於金融機構中，沒法像內地（居民）在後台公安部門核實真假。」他續指，在馬來西亞發展時也是取了第三方牌照，尚要解決當地金融基礎設施問題。 金管局計劃9月推出FPS，全面打通不同支付工具營運商和銀行，能即時支付和結算。 除部署在海外發展，作為人大代表的馬化騰今年提出8份提案，其中一份是建議加快推動粵港澳大灣區發展，包括提出研究推出「E證通」，讓港澳市民可在手機身份證、回鄉卡儲存在手機內，方便通行，也可以藉此開啟內地的移動支付系統，指出港澳系統無法連接內地公安部認證身份，以致無法使用。 馬化騰又重提去年向特首提出的建議，容許本港企業以「1：1」比例，聘請香港、外來科技人才，加強人才流動，但承認涉及稅收、承受能力問題，較難處理。 騰訊主業遊戲業務規模龐大，但近一年曾惹內地官方媒體批評影響青少年。馬化騰稱，公司一年前推出成長守護平台，有很多家長已會利用平台防止子女沉迷遊戲，正思考如何令過程更加互動，讓雙方可訂下「數字契約」，令子女達成某些家務或學習時，可得到獎勵，而不是單純地禁止遊玩。 來源：經濟日報