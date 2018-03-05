【香港地產】2月份工商舖買賣998宗 創近5年來新高

受工廈拆售項目所帶動，工商舖交投氣氛暢旺。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年2月份整體工商舖賣買註冊量共錄得998宗，按月升24.4%，宗數更是2013年3月以後，即近5年來的新高水平，涉及金額約100.77億元，按月下跌38.1%，反映整體工商舖交投氣氛暢旺。

綜合2月份註冊數據，若撇除逾10億元的內部轉讓個案，整體工商舖錄得998宗成交，按年則升達116.49%，涉及金額約100.77億元，按年升125.08%。而上月工商舖註冊量是自2013年3月份錄得1,443宗以後的新高水平，亦是自辣招以來首見逼近1,000宗。

多項工廈拆售推出 推動工商舖交投量大升

按物業類型劃分，工廈成交錄719宗，按月升51.69%，佔整體工商鋪成交量逾72.04%，涉及金額約48.09億元，金額較去年同期升達2.7倍，創下工廈近5年以來單月成交宗數新高。上月工廈交投十分旺，主因乃新地旗下荃灣W212推售而錄得多宗註冊登記，加上其他多個分層工廈拆售項目暢旺所致。

商廈市場方面，2月份錄118宗註冊買賣，佔整工商舖交投11.82%，按月跌35.52%，涉及金額約18.34億元，金額按月跌65.41%。舖位市場方面，2月份錄161宗，按月升11.03%，涉及金額約34.34億元，按月升約12.46%，受惠於訪港旅客人數及零售市道改善，商舖的交投有望持續向好。

若按金額劃分，細銀碼工廈交投主導市場，上月份1,000萬以下的工廈交投量達625宗，佔整體工商舖逾62.6%。

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