【香港地產】利嘉閣：十大屋苑破悶局 買家回流錄12宗買賣

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農暦年後，準買家及業主均紛紛回流至樓市尋寶，加上早前公布的財政預算案中，在沒有任何樓市加辣措施的利好消息帶動下，本周的一手及二手市場均見暢旺，以至本周的十大屋苑能終止長達兩周的單位數悶局。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(3月3至3月4日)十大指標屋苑累錄12宗二手買賣個案，較上周末(2月24至2月25日)的5宗增加7宗或約140%。

廖偉強指出，本屆政府的第一份財政預算案，於日前新鮮出爐，惟在樓市措施上著墨甚少，雖然財政司司長仍考慮會否加碼派糖，但顯然在樓市政策上已塵埃落定，市場反而因此增添不少信心，有助大舉入市。適逢本周多個發展商全力推售新盤，一二手市場均各自錄得理想成績，交投穩步上揚。相信兩者在今年將會繼續互相輝映，發揮協同效應，造就地產黃金時代。然而，美國聯儲局的議息對市場將會是一個小關口，屆時市場將會傾向保持觀望姿態，根據息口再決定下一步行動。

於剛過去的周末十大指標屋苑買賣當中，按地區劃分，新界區錄得9宗成交，較上周增加4宗，蟬聯每周最多成交之地區，同時亦錄得125%的增幅，成績令人滿意；九龍區則只有2宗成交；港島區在連續兩星期沒有成交後，終由康怡花園打破悶局，錄得1宗成交。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最佳，共錄得5宗成交，佔整個新界區十大屋苑成交比例逾半；其次是沙田第一城及美孚新村，分別錄得3宗及2宗成交，而康怡花園則首度成功破蛋，錄得1宗成交；但太古城、杏花村、黃埔花園、麗港城、新都城都維持0宗成交。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)