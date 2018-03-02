123億美元！Spotify招股書透露了騰訊音樂的最新估值

摘要：去年底騰訊(00700-HK)旗下騰訊音樂被傳2018年會上市，估值約為100億美元。不過，去年與其換股的歐美熱門音樂應用Spotify先行宣布IPO，其招股書顯示，騰訊音樂的整體估值高達123億美元。

事實證明，騰訊音樂的價值此前被人們低估了。

去年12月中旬，彭博社消息稱騰訊音樂2018年可能會上市，估值在100億美元左右。而先行上市的騰訊旗下音樂類應用Spotify透露出來的數據表明，騰訊音樂的真實估值遠高於百億美元。

Spotify周三宣布申請直接在紐交所上市。根據其招股說明書， Spotify持有大約9%的騰訊音樂股份，價值9.1億歐元。據此計算，騰訊音樂的整體估值為101.1億歐元左右(約合123億美元)。

這足足比去年底知情人的預估多出了將近四分之一。

這家歐美最受歡迎的流媒體音樂服務商之一表示，其持有的騰訊音樂的公允價值可能隨著時間而發生變化，並且面臨公司業績等帶來的風險。他們對這部分持股給出了上下10%的浮動空間，對應的騰訊音樂持股在8.19億歐元至10億歐元之間。

騰訊音樂和Spotify呈現出交叉持股的結構。騰訊和騰訊音樂合計持有7.5%的Spotify股份，為公司第三大股東，僅次於Spotify創始人Daniel Ek和Martin Lorentzon。

對於這種美國上市公司罕見的交叉持股模式，英國《金融時報》援引分析師觀點稱，這宗交易可以視為彼此進入對方市場的一扇窗戶： 騰訊主導著中國的流媒體音樂市場，而Spotify的運營區域涉及全球60多個國家和地區。

東吳證券此前表示，去年騰訊在中國流媒體音樂市場的份額高達78%。

按市場份額計，騰訊是中國最大的音樂流媒體提供商，目前運營著三大流媒體音樂應用——QQ音樂、酷狗音樂以及酷我音樂。

騰訊在中國流媒體音樂市場的影響力，再加上雄厚的資金實力，使其能擊敗對手與海外唱片公司達成音樂分銷協議。來自西方的唱片公司渴望在中國市場分一杯羹。

不只是在中國和歐美，騰訊還積極涉足亞洲的流媒體音樂市場。昨日彭博社消息稱，騰訊將牽頭對印度音樂流媒體初創公司Gaana 投資1.15億美元，繼續深入印度市場。

在印度的流媒體音樂市場，騰訊的對手可能是美國科技巨頭亞馬遜——近期亞馬遜也表示有計劃進軍印度的音樂流媒體業務。

除了流媒體播放渠道之外，騰訊還在進軍音樂上遊市場。本月初，騰訊音樂與索尼音樂娛樂共同宣布成立國際電音廠牌Liquid State，這是全球範圍內“首個”由唱片公司與在線音樂平台聯合打造的音樂廠牌。

「簡單的購買版權模式已經是過去式了，與全球唱片公司合作開發音樂內容將成為下一步重點。」騰訊音樂當時如此表示。

本文來自華爾街見聞

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