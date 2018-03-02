再超中國 印度重新成為全球增速最快經濟體

摘要：廢鈔以及新稅制帶來的陣痛開始消退，印度去年四季度GDP超預期反彈，重新成為主要經濟體中增長最快的一個。

廢鈔以及新稅制的影響開始消退，印度去年四季度GDP超預期反彈，重新成為主要經濟體中增長最快的一個。

印度統計局周三公布的數據顯示，在去年10月到12月這一季度（印度稱之為2017-2018財年的三季度），印度GDP同比增長7.2%，創五個季度以來新高。這不僅高於分析師預期的7%，也超過同期中國經濟6.8%的增速。

從具體行業來看，此前受到印度總理莫迪“廢鈔令”以及商品服務稅法（GST）雙重沖擊的制造業及服務業雙雙反彈。當季制造業同比增速由三季度的6.9%攀升至8.1%，金融以及其他服務業增速也由5.6%提高到7.2%。

2016年一季度，印度經濟增速達到9.2%，隨後開始放緩，在2016年第二季度降至7.9%。隨後，2016年11月8日，莫迪突然宣布「廢鈔令」，導致占貨幣流通總量86%的現金退出市場，對經濟各個領域都造成嚴重沖擊。

去年7月，莫迪力推的GST稅制一體化方案開始施行，統一了原本獨立的中央及各邦稅務體制。新稅法的實施可以有效避免重覆征稅現象，但是改革所引起的短期混亂，同樣成為經濟的拖累，截至去年二季度，印度經濟連續五個季度下滑。

從目前的情況來看，莫迪大刀闊斧的改革所引起的陣痛似乎已逐漸消逝。印度統計局數據顯示，預計2017-2018財年GDP增長6.6%，較此前6.5%的預期上調。

與此同時，分析師對於印度經濟未來的表現也開始顯得樂觀。路透援引Arihant Capital Markets分析師Anita Gandhi稱，隨著GST等改革的落地，印度下一財年經濟增長有望再上台階。

本文來自華爾街見聞

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