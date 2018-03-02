深圳直追香港！GDP已實現超越引熱議

摘要：中新網稱，按照2月28日當日匯率計算，2017年深圳GDP超過香港。但按照深圳統計局的說法，深圳GDP仍小幅落後於香港。即便如此，深港兩地之間的差距正在明顯縮小卻是事實。

2017年，深圳GDP總量首次超香港？

據中新網2月28日周三報道，深圳首次超過香港，成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

報道援引香港特區政府2月28日統計處網站發布的數據稱，2017年，香港實現地區生產總值26626.37億港元，按照28日港元/人民幣的中間價計算，折合人民幣約21529.55億元。中新網據此認為，2017年，深圳的22438.39億元GDP總量已經超越香港。

但周四，深圳統計局方介紹，按當日匯率（港元/人民幣的中間價）計算有失客觀，一般計算和對比香港生產總值，應按照當年年均匯率來算才是正確算法。

雖仍未超，但深港GDP差距進一步縮小。深圳統計局方分析，深港差額比2016年數據縮小超一半，由2016年的1305億元人民幣差額縮小到2017年的611億元人民幣。

深圳即將全面超越香港？

從GDP的角度來看，深圳一直追趕香港，並可能在近期超越香港，但是從綜合實力上來看，兩座城市各有千秋。

一方面，隨著改革開放的深入，內地同世界的交往越來越直接，香港作為內地和西方在物資、資金中轉站的優勢日漸喪失。近年來，香港的發展偏重於金融和地產，而忽視實業。一些分析認為，正是因為在產業上“脫實向虛”，香港沒有抓住諸如互聯網、半導體等產業轉型升級的機遇。

另一方面，香港近年來的經濟增長速度和世界上其他發達經濟體的經濟成長速度大體相當，而深圳的速度則符合一個新興經濟體的發展速度。更何況，深圳人口多於香港，人均工資低於香港，若從人均角度來看，深圳想要在GDP、工資等角度超越香港，尚需時日。

從研發投入的角度來看，雖然深圳在研發方面投入巨大，並依托華為等高技術企業將研發成果轉換為生產力，但是深圳至今沒有一所全球聞名的大學或科研機構，研發後勁不足，是制約深圳持續發展的一個短板。而香港則擁有香港大學、香港中文大學等世界名校，這些院校能為香港後續科研提供持續動力。

從貿易角度來看，兩座城市的經濟對外貿都有很強的依存度，但是香港更加完善的法制環境和更自由開放的政策，更能吸引外資入港。深圳在政策、法制環境方面尚有提高的空間。

內地城市GDP哪家強？

在中國內地，2017年，位列榜首的上海GDP突破3萬億元，成為首個突破3萬億元大關的城市；北京緊隨其後，GDP規模達2.8萬億元。深圳和廣州分列三、四位，均超過2萬億元。重慶、天津、蘇州緊隨其後，距離2萬億元大關僅一步之遙；成都、武漢、杭州、南京、青島、無錫、長沙則已經躋身「萬億元俱樂部」。



本文來自華爾街見聞

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