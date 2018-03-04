貿易戰、口水戰齊發　川普威脅將對歐洲車課稅

鉅亨網新聞中心 2018年3月4號11點4分

美國總統川普宣布將對進口鋼鐵和鋁製品課徵高額關稅後，歐洲聯盟（EU）揚言採取反制舉措，美國總統川普不甘示弱，周六（3 日）在推特開嗆，如果歐盟敢向美國品牌課稅，美國就會向歐洲製造的汽車課稅。

川普日前以維護國家安全為由，宣布「計劃向進口的鋼、鋁製品分別課徵 25％、10％的懲罰性關稅」，預計本周批准。消息一出，歐盟揚言，會採取報復行動，將對市值約 35 億美元的美國進口產品，徵收 25% 的關稅，對象鎖定來自美國的波本威士忌、哈雷機車、Levi's 牛仔褲等。

對此，川普在推特發文開嗆：「如果歐盟想再增加已經非常巨大的關稅，及增加美國企業在當地做生意的障礙，我們將會對他們大量向美國傾銷的汽車課稅。」

美國是歐盟汽車的最大出口市場，2016 年歐盟輸出市價 1920 億歐元的汽車，大宗輸往美國（25%），其次為中國大陸（16%）。

川普還強調，「歐盟讓我們的汽車難以在當地銷售，這就是巨大的貿易逆差！」

川普稍早也在推特上批評，過去的美國總統都不會治國，簽署「相當愚蠢」的貿易協議，導致每年出現高達 8000 億美元的貿易赤字。川普又說：「我們的工作和財富，多年來都流向占美國便宜的國家，還嘲笑我們之前的領袖有多愚蠢。這些不會再發生了！」