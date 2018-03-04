德國山寨之王很工匠 連馬雲都願掏錢買它的盜版產品

上市公司火箭互聯網 (Rocket Internet)(RKET-US) 說：「我們抄襲、我們不要臉，但我們知道自己是賺錢的好公司」。眾人千萬別罵它「無恥」，因為連阿里巴巴都願意掏錢買它的「盜版」產品。

FX168 財經網報導，火箭互聯網創始人是 3 位出生在德國慕尼克的親兄弟：馬克 (Marc)、亞歷山大 (Alexander) 和奧利弗 (Oliver)。

火箭互聯網被媒體稱為「可能是有史以來最成功，但也最臭名昭彰的科技公司。」因為它的經營模式就是：抄襲矽谷的創業項目，然後在亞洲、南美、非洲等國家進行複製，等這些複製公司壯大後，再賣給矽谷被抄襲的公司。

最典型的例子就是，這 3 兄弟曾經抄襲 eBay(EBAY-US) 的模式，在德國建立 Alando，因為 eBay 的模式在德國也屬於空白，所以 Alando 迅速發展壯大，在上線 100 天後，Alando 被 eBay 用 4300 萬美元收購了。

在此之前，3 兄弟曾發郵件給 eBay，說他們想在德建立一個網上拍賣平台，希望聘請他們來運行。郵件石沉大海後，在 1999 年 1 月，他們回到德國，透過複製開發了自己的平台。

除了 eBay，火箭互聯網還抄襲過全球知名購物網站亞馬遜 (AMZN-US)。2012 年，火箭互聯網按照亞馬遜的模式在東南亞成立電商網站「Lazada」，目前已經在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南和新加坡 6 個國家開展業務，2017 年 6 月份的資料顯示，Lazada 的月活躍用戶量達到 2300 萬。

令人驚艷的是，2017 年 7 月 13 日，阿里巴巴 (BABA-US) 花了 10 億美元增持 Lazada 的股份，增持後阿里擁有 Lazada 的股權從 51% 升至 83%。在本次收購中，火箭互聯網賣給阿里巴巴 9.1% 的 Lazada 股權，作價 1.37 億美元。

除了 eBay 和亞馬遜，3 兄弟還抄襲了很多其他矽谷公司，在世界各地複製。例如，2005 年，3 兄弟推出了被稱為德國版 Facebook 的社交網站 StudiVZ。2 年之後，2007 年他們將 StudiVZ 以 8500 萬美元的價格出售了。

還有，線上叫車軟體 Uber 出現後，火箭互聯網迅速在拉美、非洲推出類似打車軟體—EasyTaxi。目前 EasyTaxi 的使用範圍已經遍佈全球 30 個國家 160 個城市，司機已達到約 18.5 萬。

現在，打開火箭互聯網的網站，可以看見它「複製創辦」的各式各樣互聯網公司。

不過，火箭互聯網「抄襲」也曾慘遭滑鐵盧。2011 年，火箭互聯網複製 Airbnb 模式，在德國成立了短租網站 Wimdu。但因為連年虧損，2016 年 10 月份，Wimdu 被「降價」出售給同樣做短租的 flats 網站。

火箭互聯網發現，具有社區屬性或者高技術屬性的創業專案比較難以複製，因為做社區或者科技要大量投入，而各種類型的購物網站只要搭建好平台，同時開展促銷活動，就能吸引一大批消費者。像 Airbnb 這種租房模式就需要大量的線下人力、物力投入，例如房屋審核。

2014 年 10 月 2 日，火箭互聯網執行長 Oliver、財務長 Peter Kimpel、董事總經理 Alexander 在公司於法蘭克福交易所 IPO 後合照。 (圖：AFP)

火箭互聯網揚言「36 個月內，山寨出一家估值 10 億美元的獨角獸企業」，方法是「做的比原創還好」：1、比原創提供更廣地理範圍的服務或產品。2、比原創提供更多的產品。3、比原創提供更低價的產品。

以阿里投資從火箭互聯網手中買下的 Lazada 為例，東南亞有不少島國，各國之間語言不同、貨幣不同，各島之間交通也不變。但 Lazada 共有 60 多種支付方式，Lazada 賣家在不同國家賣出商品收到的款項將以當地貨幣存入其帳戶。

同時，針對東南亞地區基礎設施、物流落後的問題，Lazada 推出了自己的物流平台 --LEX。目前，LEX 已與 70 多個物流服務商建立合作，建成 61 個最後一英里分撥中心，並建立了自己的物流配送團隊，超過 60% 的訂單可實現次日達。

這樣的物流效率可以和大陸的京東 (JD-US) 相媲美，遠遠超出被複製的亞馬遜的物流服務水準。

火箭互聯網內人才濟濟。進入一個新的國家，火箭互聯網會派去 3 個人：CEO、CFO 和 COO。CEO 負責組建團隊，做市場行銷，提高銷量。CFO 管理收入增長和現金消耗。COO 負責找到更大的倉庫和更便利的物流配送。

而這些 CEO、CFO、COO 基本上全來自華爾街大型銀行、知名投行、諮詢公司等。這些人不僅工作能力出眾，而且具有強大的人脈關係，能幫助火箭互聯網複製的產品更容易拿到融資。

在 Lazada 創立初期的前 2-3 個月裡，每月會花 500-600 萬美元，之後的 4-5 個月裡，每個月能燒掉 2000 萬美元。這些資金絕大多數都用在了招聘人才以及買 Google、Facebook 的廣告來吸引消費者上。

投入大量資金後，Lazada 的月活躍用戶數、成交額都很「好看」，這時就融資、吸引投資人投資。

火箭互聯網 2014 年成功在德國法蘭克福上市，發行價為 42.5 歐元，估值達到 67 億歐元。創始人 3 兄弟之一的奧利佛 (Oliver) 曾經在郵件裡寫道：「為了勝利，我可以去死，我希望你們也能像我一樣。火箭互聯網孵化的公司，必須要在當地進行閃電突襲，必須找對時間。」

火箭互聯網股價

他說：「對於我來說，我時刻準備著去任何一個國家。我不能接受別人來突襲我，只有我去突襲別人的份，你們 3 個人 (指 CEO、CFO、COO) 必須搞清楚這一點：要麼成功，要麼就別回來。」

雖然火箭互聯網靠「抄襲」起家，但其骨子裡依舊有著德國人嚴謹的「工匠精神」，否則，它的命運早已像其他抄襲公司一樣 -- 生存 1 年左右就關門大吉。