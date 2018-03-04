今日新聞在兩會／「兩會」修憲勢在必行引發海內外熱議

今年（2018 年）「兩會」是繼去年中國共產黨「十九大」之後召開的第一次全國性大會，此次兩會還將進行新一屆國家領導人選舉，修改國家憲法和國家機構新一輪改革，因此備受海內外媒體關注。

值得注意的是，今年全國兩會將進行憲法修改，如果修憲成功，這將是中國大陸憲法第五次修改，而此次修改內容引起廣泛關注，去年（2017 年）十九大將「習近平新時代中國特色社會主義思想」列入黨章後，今年還將「科學發展觀」、「習近平新時代中國特色社會主義思想」，一同列入憲法中。另外，在提出修改憲法建議中，關於刪除「國家主席、副主席任期不超過兩屆」的建議也引起海內外媒體熱議。

據瞭解，此次參與報導中共兩會的海內外媒體總共人數超過 3,000 人，其中國內媒體 2,000 餘人，海外媒體 1,000 餘人。而兩會新聞中心也於 2018 年 2 月 27 日正式啟用。

2018 年 3 月 3 日下午 3 時分許，中國共產黨政協十三屆一次會議在北京人民大會堂開幕，習近平等領導人出席開幕大會。從此也拉開 2018 年兩會序幕。中共常委汪洋主持大會，全國政協主席俞正向大會做工作報告，總結過去五年全國政協的具體工作經驗。這也將是俞正聲本屆政協最後一次工作報告。

不過，在報告中，下一個五年的建議雖沒提到台灣問題，但也提到了要「團結台灣同胞在內的全體中華兒女，共擔民族大義，共圓中國夢！」這也算是對台灣同胞喊話。

2018 年 3 月 5 日，十三屆全國人大一次會議也將召開，中共國務院總理李克強也將做《政府工作報告》，對於兩會如何關注台灣問題， 《NOWnews 今日新聞》，《The China Post 英文中國郵報》也將在第一時間從北京發布報導。



▲全國政協主席俞正聲向大會做工作報告，總結過去五年全國政協的具體工作經驗。（圖／兩會新聞中心提供)

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