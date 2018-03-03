熱門股—法說會行情+日廠跟進漲價 國巨打出小碗底收復所有均線

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在之前以 423.5 元創下歷史新高後，股價隨即拉回整理修正，一度回跌到 312 元，短線跌幅達 25%，引發市場擔憂國巨股價有作頭疑慮，不過隨著國巨將舉行睽違 7 年的法說會，加上日廠也跟進調漲 MLCC 報價，被動元件景氣無憂，國巨股價也止跌回穩，再度收復所有均線，打出小碗底。

國巨去年率先調漲 MLCC 報價，儘管部分客戶不願接受漲價，將訂單改下給尚有產能的日廠，不過日廠早就將標準型產品產能轉向通訊及車用等利基型產品，因此能夠吸納的標準型訂單有限。

法人指出，日廠跟進調漲 MLCC 報價，對於國巨之前轉走的訂單，將有重新回流的助益，而且因為重新談價格，將有利於國巨的獲利表現。

國巨去年營運相當亮眼，包括全年營收、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等 5 項指標皆創下歷年新高，同時國巨董事會也決議將配發 17 元股利，包括 15 元現金股息及 2 元股票股利，也創新高。

若投資人看好國巨後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如國巨中信 76 購 01(069030-TW)、國巨國泰 77 購 02(072923-TW)、國巨國泰 77 購 02(072923-TW) 等。