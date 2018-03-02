日系被動龍頭村田啟動MLCC首次漲價 國巨、華新科樂吃轉單

全球 MLCC 龍頭廠村田製造所 (Murata) 今 (2) 日宣布，針對 0603 及 0805 規格的中低容質 MLCC，將控制接單量，並進行漲價，同時也要調整今年產能，預計將僅剩去年 50%。不過村田並沒有透露漲價幅度。市場解讀，日廠調漲價格，將有助台廠包含國巨 (2327-TW) 與華新科 (2492-TW) 接獲相關轉單訂單。

法人指出，這波 0603 及 0805 規格中低容質 MLCC 訂單移轉，就是因為國巨 及華新科等台系廠商漲價，讓訂單轉到沒有漲價的日廠手中，如今日廠也要漲價，甚至還要減產，預料相關訂單又將會回流到台廠手中。

村田中國總裁丸山英毅表示，隨著近年來通信及車載等市場對於高階 MLCC 的需求大幅成長，因此公司必須將資源集中在市場需求高、生產難度大的小尺寸產品，對於市場上已有相對替代品的 0603 及 0805 規格的中低容質 MLCC，只好調降產能。

村田指出，另外一個原因，是因為其他 MLCC 廠不斷漲價，讓 0603 及 0805 規格的中低容質 MLCC 的訂單轉到公司來，公司產能已不足以因應。

村田強調，將透過多家供應商及將訂單轉至台廠等方式，以逐漸降低 0603 及 0805 規格的中低容質 MLCC 的出貨量。