〈台泥徵才〉今年啟動歐美併購 張安平：未來12-24月觸角必會走到歐美

受到中國官方停止新建水泥政策限制，台泥 (1101-TW) 集團在大陸併購趨於保守，今年將啟動歐美市場的併購，董事長張安平今 (3) 日指出，集團將朝綠能、循環經濟及邁向歐美發展等方向前進，國際化是很重要的計畫，在未來的 12-24 月內，台泥觸角必會走到歐美去。

台泥集團今日參與台大徵才博覽會，董事長張安平、台泥國際總經理辜公怡率領 MA 儲備幹部計畫結業的年輕幹部，一起在現場向優秀人才招手，張安平指出，台泥不只水泥，而是一家處理人類與大自然環境複雜環境的公司，所有和循環經濟、能源有關的都在發展範圍內，台泥企業團橫跨 12 個產業別，今年開始會更注重研發人才。

張安平表示，國際化是很重要的方向，以往投資主要在中國大陸，今年將投資歐美水泥廠，主要是看中美國總統川普力推基礎建設，將進一步刺激水泥需求，至於歐洲則是評估可能的併購對象，目前歐美的投資併購都已在積極進行中，他強調，在未來的 12-24 月內，台泥的觸角必會走到歐美去。

台泥集團從今日的台大校園徵才博覽會開始啟動今年度人才招募計畫，台泥指出，因應企業團擴大投資綠能及環保事業，今年內針對兩岸及國際市場擴大募集新血，鎖定 AI、大數據及循環經濟所需的跨領域人才，涵蓋資工、環工、機械、電機、化工、企管、財務等科系。

台泥表示，除 2005 年開始啟動的 MA(儲備幹部) 計畫是百萬年薪起跳，職場新鮮人起薪也有年薪 70 萬元的待遇；今年徵才攤位啟用線上履歷系統，現場使用 PAD 直接鍵入資料，很快就可以遞交上傳，今年攤位擠進的人潮更多，詢問派往海外工作可能性的比例也明顯增多。