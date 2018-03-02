法說行情先起跑 國巨大漲8%躍過月線 帶旺被動族群

被動元件龍頭廠國巨將在下周四 (2/8) 舉行睽違 7 年來首次由公司主動舉行的法說會，今 (2) 日提前上演慶祝行情，股價大漲逾 8%，順利收復已失守近 1 個月的月線，也帶動凱美 (5317-TW)、鈞寶 (6155-TW)、智寶 (2375-TW)、立敦 (6175-TW) 及禾伸堂 (3026-TW) 等漲幅均超過 2%。

國巨股價自從創下 423.5 元的歷史高點後，受到市場認為評價已偏高，加上被動元件報價恐難續漲傳言下，持續向下修正，最低來到 312 元，跌幅超過 25%，也接連失守 5、10 、月及季均等支撐。

國巨日前公布去年第 4 季財報，單季每股稅純益 8.62 元，高於第 3 季的 5.11 元，續創單季歷史新高，同時全年營收、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等 5 項指標皆創下歷年新高。

另外國巨董事會也決議，將通過每股現金股利 15 元，其中每股包括 14.36 元的盈餘分配及 0.64 元的資本公積，並加發每股股票股利 2 元，合計配發 17 元，多項利多消息激勵多方士氣重新提振。

隨著國巨又公告將主動舉行法說會，去年國巨董事長陳泰銘在股東會上，釋出供給吃緊的消息後，就讓整體被動產業的股價隨之起漲，這次法說會又會對產業景氣釋出怎樣的消息，市場更加拭目以待。