桃機免稅店案1／4千億商機藏T2黑函滿天飛

桃園機場第二航廈 C、D 區免稅店，原預計於農曆年前招標，但 3 月已到，桃機遲遲未公告相關標案。據了解，除了受到交通部考慮提高權利金影響外，市場也傳出業者施壓等各種傳言與黑函，政風單位更也介入該案，原因在於這塊 4000 億商機太過誘人。

有業者形容，今年的桃機二航廈 C、D 區免稅店標案，可說是史上競爭最激烈的一次，不只國內業者有意搶進，就連全球免稅店大咖也聞風而來，並尋求與台灣廠商合作，連手搶新台幣。

去年十月桃機公司對該標案招開說明會，現就吸引多家業者旁聽。據了解，除了既有經營者昇恆昌與采盟外，國內零售通路業新光三越、微風、誠品、統一、新東陽、義美都對此有興趣；富邦、潤泰與台酒都傳出有意爭取標案。

此外，國際免稅店業者，韓國樂天、韓國新羅、法國 DFS、瑞士 DUFRY，都一度表態參與標案。消息指出，這些國際廠商為求勝算，已積極尋求台灣業者合作，並鎖定台灣國籍航空公司合作，希望藉由航空業對中央、交通部、桃機的影響力來贏得標案。

不過，這場土洋大戰一觸即發的同時，黑函與傳言幾乎淹掉桃園機場。根據有意參加競標的業者私下透露，各方勢力已動員所有政商關係來取得標案。

而桃機遲遲沒有公告標案內容，就被解讀為「試圖修改遊戲規則」，設下門檻與條件企圖淘汰或凸顯特定業者的優勢。接著，交通部有意提高權利金的作法，也被視為獨厚資金充裕的國際外資集團。

於是官方只好召開「廉政交流座談會」，讓法務部廉政署及調查局列席。據說，交通部曾懷疑其中有舞弊並轉交政風單位，而官方並未證實這項說法。但從一連串防弊動作，企圖降低外界臆測的作法來看，就能說明該案競爭十分激烈。

雖然該案目前未被證實出現舞弊事件，但昇恆昌與采盟兩家既有經營者，就在廉政交流座談會上向官方抱怨，其他業者以每小時 2800 到 3000 元不等的鐘點費，利誘現任員工受訪參與市調，高價試探商機密。

采盟曾表示，該市調公司付費向員工蒐隻採購對象、消費客群、各品牌店業績等經營細節，就連薪資、內部管理等商業機密都一併探聽，有違反「營業秘密法」之嫌。

有人認為，官方如果沒有善加處理，難保未來出現惡意攻擊事件。其他被點名有意參與招標的業者則指出，在官方公告標案前不方便透露相關意見。

至於桃機公司對於招標案公告時間，依舊以「不知道」來回應媒體，但今年八月既有合約就要到期，一般預料三月內勢必得公告標案，而各競標廠商的競爭也將正式起跑。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』