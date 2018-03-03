氣象局預估春雨偏少 旱災應變小組持續監控水情

即使冬季雨水多，還是緩解不了苗栗、台南，以及澎湖的水情。經濟部水利署表示，苗栗水情目前為一階段限水的黃燈，明德水庫灌區一期稻作已停灌休耕，針對氣象局提出春雨將偏少的預測，水利署也只能加強注意，不過，目前北部地區的湖庫蓄水量都很高，要擔心的除了苗栗之外，台南也減少供應灌溉用水，希望可以撐到梅雨來臨。（記者陳儷方報導）

還好冬季雨水還算豐沛，北部地區目前湖庫水位蓄水量都還滿高的，不過，中部的苗栗以及南部的台南，還有離島澎湖，水情比較吃緊，尤其是苗栗水情燈號已亮黃燈一段時間，目前採取一階段限水，自來水減壓供應。壞消息是，氣象局預測今年春雨，偏少的機會比較大。

去年 8 月及 12 月，水利署及經濟部，陸續成立旱災應變小組，高度監控水情，水利署表示，苗栗明德水庫灌區的一期稻作已經公告停灌休耕，台南地區供水則是拉大一期稻作的灌溉級距，希望在梅雨季前可以滿足各種用水，水利署副署長王藝峰說，「苗栗地區目前呈現黃燈，我們針對明德水庫農業灌區已公告停灌休耕，以減少農業用水；南部曾文水庫、烏山頭水庫的部分當前主要用水為一期稻作灌溉，跟嘉南農田水利會配合，透過拉大灌溉級距，減少農業用水量，希望梅雨到來前，可以滿足相關用水。」

也是水情稍緊綠燈區的澎湖縣，則是提升馬公海淡水供水量，降低水庫出水量，以延長穩定供水期程。水利署下次更新水情展望時間為下週五。

中廣記者陳儷方台北報導。