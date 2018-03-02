三大法人賣超157億元 外資大逃殺狂砍金融股 鴻海也遭連13賣

台股今 (2) 日早盤又受到美股因川普恐將啟動貿易戰大跌逾 400 點拖累，指數開盤就回測 10700 點，僅被動元件及顯卡族群相對抗跌，終場下跌 87.62 點，以 10698.17 點作收。三大法人卻是操作分歧，外資及陸資賣超 155.76 億元，外資自營商買超 1.08 億元，投信買超 0.27 億元，自營商自行買超 2.3 億元，自營商避險賣超 4.5 億元，合計賣超 157.69 億元。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 474 口，淨部位多單來到 45748 口；投信加碼空單 780 口，淨部位空單來到 33973 口；自營商則是加碼空單 372 口，淨部位空單來到 4811 口，合計三大法人減碼多單 678 口，淨部位多單為 6964 口。

外資今天賣壓遍及電子、金融及傳產權值股，其中台積電遭賣超，中止了之前的連 4 買，鴻海更是慘遭連 13 天賣超，從農曆年前一直賣到現在，另外面板雙虎友達及群創也分別遭到連 6 賣及連 10 賣。不過股王大立光卻是逆勢獲得外資青睞，連續 2 天買超。

傳產部分，中鋼、長榮、東聯、台泥、南亞也都遭外資賣超。

至於外資今天對於金融股更是大變臉，包括金控雙雄的富邦金及國泰金在內，還有元大金、第一金、開發新、台新金、合庫金、永豐金、華南金、兆豐金、玉山金、國票金等均遭外資賣超，僅中信金及新光金逃過一劫。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 7 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 10791 張，第 2 名大成鋼，買超 4864 張，第 3 名中信金，買超 4422 張，第 4 名日月光，買超 3754 張，第 5 名華通，買超 3478 張。6 到 10 名依序為，旺宏，買超 2962 張；光寶科，買超 2832 張；健鼎，買超 2158 張；國泰中國 A50 正 2，買超 1554 張；國泰中國 A50，買超 1224 張。

外資集中市場賣超第 1 名友達，賣超張數 20296 張，第 2 名台積電，賣超張數 15540 張，第 3 名元大金，賣超 15401 張，第 4 名群創，賣超 14937 張，第 5 名鴻海，賣超 12942 張。6 到 10 名依序為，第一金，賣超 12526 張；中鋼，賣超 12361 張；富邦金，賣超 10305 張；長榮，賣超 9968 張；開發金，賣超 8388 張。

法人表示，美股又出現劇烈震盪，迫使外資也必須將資金撤離台股，不過從外資賣超的金額來看，大賣 155 億元，指數卻僅下跌 87 點，以向來外資每買賣超 1 億元，指數應該是漲跌 1 點的經驗法則來看，外資撤離，內資則是積極加碼，盤勢是否又會出現今年初由內資一路推升上 11270 點的內資行情，值得觀察。