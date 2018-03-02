〈華南金春酒〉去年獲利穩健 今年營運設5大核心策略

華南金 (2880-TW) 今 (2) 日舉行新春媒體記者會，華南金控董事長吳當傑致詞時表示，今 (2018) 年將以法治、風險、人才與科技四大方向為藍圖，並設定 5 大核心策略，包括著重資本使用效益、發展數位金融創新、建構法遵文化、提升非利息收入占比以及盡善社會責任。

華南金去 (2017) 年稅後純益 120.92 億元，每股純益 (EPS) 為 1.09 元，獲利穩健。吳當傑表示，華南金將積極響應政府新南向、都市更新以及 5+2 新創重點產業政策，其中都市更新部分，華南銀目前累計協助案件達 18 件，累計金額約 107 億元，而目前審核中的共 11 件，金額約 91.2 億元。

此外，5+2 新創產業上，截至去年 12 月底止，華南銀行扶植超過 8000 家新創重點業者，取得營運資金約 4000 億元，其中更協助綠能科技產業取得超過 760 億元的融資。

展望今年，吳當傑表示，華南金也設定 5 大核心策略，包括多元化收益來源、著重資產及資本的使用效益、發展數位金融、建構內控和法令遵循等文化，以保障資訊安全，以及配合政府政策，盡善社會企業責任。

吳當傑說，面對今年的金融環境，華南金會勇於面對競爭和挑戰，同時也做好準備，除了法遵、風險管理和科技之外，同時也強調，數位金融是華南銀非常重視的強項之一。