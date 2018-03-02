中石化去年獲利攀6年來高點 全年EPS為2.55元

中石化 (1314-TW) 今 (2) 日公布去年財報，合併營收寫近 3 年新高，毛利率與營益率雙雙轉正，毛利率由連續 4 年的負值中轉正，營益率也終止連續 5 年的負值，兩者均創近 6 年以來新高，稅後純益與每股稅後純益也同樣攀上 2011 年以來高點。

中石化去年全年合併營收 333.36 億元，年增 31.36%，毛利率 16.11%，較 2016 年的 - 0.35% 轉正，營益率 10.75%，也同樣較 2016 年的 - 5.5% 轉正；稅後純益 60.92 億元，每股稅後純益 2.55 元，均較 2016 年轉盈。

中石化去年第 4 季合併營收 89.47 億元，季增 13.42%，年增 42.2%，毛利率 18.17%，季增 3.87 個百分點，年增 11.57 個百分點，營益率 12.36%，季增 3.62 個百分點，年增 12.08 個百分點；稅後純益 11.52 億元，每股稅後純益 0.44 元，均較 2016 年同期轉盈。

中石化從 2012 年至 2016 年，本業均處於虧損狀態，2016 年每股稅後虧損達 0.81 元，但去年起受到旗下兩大主力產品 CPL 與 AN 報價上揚影響，本業狀況逐漸轉佳，於去年首季轉虧為盈，加上第 2 季處分志氯業外收益入帳、總額達 27 億元，大幅推升中石化第 2 季整體獲利表現，更挹注當季每股純益逾 1 元，下半年本業表現也優於上半年，帶動中石化去年營收與獲利均衝高。

對於 AN 產品今年的展望，中石化先前看法較為保守，不過，在同業陸續進入歲修，加上下游需求增溫帶動，中石化認為，今年 AN 表現可望較先前預期樂觀；至於 CPL 同業新產能則延至下半年才可望開出。

中石化日 K 線圖



