台股盤後－美貿易戰火起壓盤 被動顯卡抗跌 再度失守季線

美股受到川普恐再啟貿易戰，終場再重挫逾 400 點，台股今 (1) 日早盤受拖累，指數開盤就回測 10700 點，並持續走弱，一度大跌近 150 點，權值股無力反攻，僅被動元件及顯卡族群抗跌，終場下跌 87.62 點，以 10698.17 點作收，成交值則續縮到 1094.59 億元。周線下跌 96.38 點，K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買市場走勢也同樣無力，早盤跟著集中市場走跌，終場下跌 0.93 點，以 147.79 點作收，成交值 272.94 億元。周線上漲 0.17 點，K 線收黑中止連 2 紅。

台股類股全部皆墨，跌幅最重的是玻陶類股，跌幅達 1.7%，油電燃氣、鋼鐵、電器電纜、化學、塑膠、其他類、橡膠、化學生醫、貿易百貨等也均下跌逾 1%，光電、電機機械、航運、半導體、金融、生醫、觀光、電腦設備、紡纖、建材營造、食品、汽車、水泥、資訊服務、造紙、電子通路、通信網路、其他電子、電子零組件等也均收黑。

電子三雄今天表現同樣疲弱，其中台積電連續 2 天出現跳空缺口，今日也險些失守季線，鴻海則開低後企圖往平盤靠近，但仍無法順利站上，股王大立光雖是三雄中唯一一度站上平盤，但尾盤仍不敵賣壓。

至於鋼鐵族群更是美國總統川普貿易大戰首要受害者，龍頭廠中鋼下跌 1.8%，包括海光、官田鋼、新鋼、志聯、佳大、彰源、世紀鋼、燁輝、燁興、豐興、中鋼構、中鴻等均下跌逾 2%，僅大成鋼因為主要是向美國鋼廠採購，並直接在美國銷售，開低之後隨即拉高，終場上漲近 4%。

同樣有漲價題材的造紙類股，今日走勢也相對疲弱，僅正隆及榮成逆勢抗跌，其他包括台紙、士紙、華紙、寶隆、永豐餘等也都收黑。

分析師林孟漢表示，台股今日再度因為美股大跌而拉回，不過指數在年線及半年線之間相對有撐，跌破半年線後隨即有買盤湧入，整體來看，盤勢仍以個股表現居多，雖然持續走跌，但成交量也同步收縮，呈現價跌量縮態勢，具漲價題材的族群依然是資金避風港，短線在美股回穩之前，預料整體盤勢將以區間盤整為主。