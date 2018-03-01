三大法人賣超44.05億元 外資轉愛抗通膨概念股 電金權值遭冷落

台股今 (1) 日終場下跌 29.68 點，以 10785.79 點作收。三大法人偏空操作，外資及陸資賣超 28.79 億元，外資自營商賣超 1.34 億元，投信賣超 2.31 億元，自營商自行買超 1.99 億元，自營商避險賣超 14.93 億元，合計三大法人賣超 44.05 億元。外資持續調節電子權值與金融股，反而青睞抗通膨概念股。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 31 口，淨部位多單來到 45256 口；投信加碼空單 658 口，淨部位空單來到 33193 口；自營商則是加碼空單 221 口，淨部位空單來到 4524 口，合計三大法人減碼多單 848 口，淨部位多單為 7539 口。

外資今天依然續賣電子權值股，包含群創、鴻海、華通及友達，分別位居外資賣超前 4 名，聯電、彩晶、廣達、台灣大、美律、華邦電等，外資也賣超逾 3000 張，顯示外資在 MSCI 調整過後，對權值股看法仍相對偏空。

外資對於金融股的操作態度也持續保守，包括國泰金、新光金、華南金、第一金、台新金、合庫金、永豐金、元大金、兆豐金也同樣賣超。

反倒是抗通膨概念股獲得外資青睞，華新、大成鋼、官田鋼、彰源等，都獲得外資加碼。

ETF 部分，外資則是中止連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 6 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 23793 張，第 2 名華新，買超 14348 張，第 3 名華新，買超 1.43 萬張，第 4 名日勝今，買超 7628 張，第 5 名大成鋼，買超 6595 張，第 6 名臺企銀，買超 4952 張，第 7 名微星，買超 4877 張。8 到 10 名依序為，中信金，買超 3685 張；東森，買超 3277 張；緯創，買超 2963 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超張數 19386 張，第 2 名鴻海，賣超張數 15710 張，第 3 名華通，賣超 12089 張，第 4 名友達，賣超 9106 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，賣超 7891 張。6 到 10 名依序為，國泰金，賣超 7341 張；新光金，賣超 6655 張；華航，賣超 6650 張；華南金，賣超 6095 張；聯電，賣超 5948 張。

法人表示，外資近期買賣超趨勢都跟美股有關，但是因為台股在經過之前的回檔後，目前位階沒有太過偏高，因此外資賣超的動作也不會太大，不過外資還是持續賣超電子權值股，對台股指數來說仍難有太大幅度表現，區間盤整將是主要格局。