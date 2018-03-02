京城銀前 2 月稅前獲利年增 3.3% 今年鎖定 3 大營運策略

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公告 2018 年 2 月自結損益 4.22 億元，稅前 EPS 達 0.37 元，累計 1-2 月合併稅前獲利達 9.34 億元，稅前每股盈餘 (EPS) 達 0.81 元，分別年成長 3.3%、2.5%。展望今年營運，京城銀將鎖定持續優化放款結構調整等 3 大策略。

京城銀表示，受惠全球經濟景氣復甦，台灣整體產業資金需求同步加大，該行整體放款業務持續受益，2017 年授信相關手續費收益達 12.74 億元，年增達 12.94% 的佳績。

至於 2 月份，京城銀表示，雖受農曆新年期間工作天數少、短期市場投資波動影響利息及投資收入表現，2 月自結損益 4.22 億元，較上月及 2017 同期略減，但是，長期獲利表現仍保持穩健成長，截至 2018 年 2 月底，整體逾期放款比率 0.04%、逾期放款覆蓋率 3891.49%、全體放款覆蓋率 1.54%。

展望未來，京城銀看好未來隨著全球環境將保持穩健成長趨勢，對整體金融業帶來穩定的營運環境。未來京城銀將持續優化放款結構調整、聚焦利基型市場布局以及分散投資風險等優化策略，精進各項業務，將有利於本行長期營運成長，同時致力於強化內稽內控與風控機制，以期保持高水準風險承受力與資產品質。

此外，京城銀法說會將於下周三 (3/7) 登場，京城銀自開始配發現金股息以來，多年來最高均為 1.5 元，主因法規規定，若法定盈餘公積低於公司股本，股利配發最高不能超過每股 1.5 元，導致京城銀即使獲利亮眼，也無法將果實分給股東，法人預期，京城銀今年股利發放也將維持每股配發現金股利 1.5 元。