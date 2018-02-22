國巨2017年財報創5高紀錄 大方配發17元股利也創新高

鉅亨網記者李宜儒 台北 2018年2月22號19點12分

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 公布去年財報，包括全年營收、營業毛利、營業利益、稅後純益及每股稅後純益等 5 項指標，皆創下歷年新高，同時國巨董事會也決議將配發 17 元股利，包括 15 元現金股息及 2 元股票股利，也同創新高，以今 (22) 日收盤價 327 元計算，現金殖利率為 4.6%。

國巨 2017 年全年合併營收 322.59 億元，年增率 16.1 %；毛利率為 32.5%，較 2016 年同期增加 8.9 個百分點；營業利益 75.93 億元，年增率 88%；營業利益率達 23.5%，較 2016 年同期增加 10.5 個百分點；歸屬母公司業主稅後純益 66.56 億元，年增率 68.3%，每股稅後純益 15.64 元，如以減資後股本換算，每股稅後盈餘達 18.99 元。

至於國巨去年第 4 季營運成果也同樣亮眼，單季合併營收 96.51 億元，季增率 15.3 %，年增率 42.7 %；單季毛利率 43.7%，季增 13.4 個百分點，年增 19 個百分點；營業利益 33.82 億元，營業利益率 35%，季增 13.1 個百分點，年增 23.3 個百分點；單季歸屬於母公司業主稅後純益為 30.16 億元，季增率 88%，年增率 83%，單季每股稅純益 8.62 元，高於第 3 季的 5.11 元，續創單季歷史新高。

另外在股利部分，國巨董事會決議，通過每股現金股利 15 元，其中每股 包括 14.36 元的盈餘分配及 0.64 元的資本公積，並加發每股股票股利 2 元，合計配發 17 元。

國巨表示，配發股票股利雖會稀釋每股獲利，有鑑於公司近年體質及營運優化，且被動元件產業結構朝良性方向調整，在未來前景審慎樂觀下，對於獲利稀釋影響有限。