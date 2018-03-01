台股盤後－大立光國巨跌深反彈 抗通膨原物料強吸金 小跌29點守季線

台股今 (1) 日早盤受到美國聯準會可能會升息 4 次的衝擊，指數開盤大跌 100 點，摜破季線，不過股王大立光強勢反彈，國巨也跟進走揚，加上抗通膨概念股的鋼鐵、造紙及航運等也持續吸金，跌點逐漸收斂到 20 點內，尾盤電子權值股面臨賣壓，終場下跌 29.68 點，以 10785.79 點作收，守住季線，成交值 1285.62 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是明顯抗跌，儘管早盤也是跟著集中市場走跌，不過中場就站回平盤之上，尾盤指數再上攻，終場上漲 0.36 點，以最高點 148.72 點作收，成交值 264.32 億元。

台股類股呈現漲略多於跌，其中漲幅最高的是電器電纜類股，漲幅達 3.1%，光電漲逾 2%，鋼鐵、造紙、電子零組件也漲逾 1%，玻陶、化學、航運、其他類、食品、化學生醫、電腦設備、建材營造、汽車、資訊服務、電子通路、貿易百貨、電機機械等也均收紅。

至於下跌類股則以油電燃氣跌幅最重，塑膠、半導體、通信網路、紡纖、觀光、水泥、橡膠、其他電子、生醫、金融等也均收黑。

台股今天雖然開低，不過電子三雄則是一強兩弱，其中股王大立光開平走高，終場順利站上 3900 元大關，至於台積電及鴻海則是相對偏弱，鴻海盤中還一度站回平盤上，台積電則是全場均在平盤之下，終場失守 5 日線。

顯卡族群也因為撼訊遭分盤交易摜壓到跌停衝擊，青雲及麗臺也收黑，但是承啟、微星及技嘉則是逆勢收紅。

二線光學族群也沒有受到大立光走揚帶動，包括玉晶光、華晶科、佳能、佳凌、今國光、先進光、揚明光、新鉅科、聯一光等也均收黑。

被動元件則是由國巨跌深反彈逾 4.5% 帶動，大毅及華容亮燈漲停，光頡、九豪、美磊、佳邦、奇力新、凱美、禾伸堂、華新科、智寶、金山電等也均漲逾 1%。

造紙類股雖然政府強力宣示衛生紙沒有缺貨問題，不過市場普遍預期接下來文化用紙也將跟漲，榮成、寶隆、永豐餘、華紙、正隆、士紙等也均漲逾 1%。

鋼鐵族群則由大成鋼漲停帶動，海光也亮燈漲停，官田鋼、燁興、志聯、彰源、佳大、東明 - KY、千興、中鋼構、中鴻、第一銅、豐興、新鋼等也漲逾 2%。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股目前在 10400-10700 點具有相對強力支撐，今天雖然有美國升息因素衝擊，但是指數跌破季線後也隨即拉回，不過接下來因為還有 2 月營收將公布，預料指數恐將陷入震盪整理。