高盛：亞洲股市料能應對聯準會四次升息

彭博社報導，高盛集團指出，本週以來對美國可能加速緊縮貨幣政策的憂慮撼動了亞洲股市，但投資人無須過度緊張。本週二，聯準會主席鮑威爾的證詞使亞洲基準 MSCI AC 亞太指數大跌；他在證詞中暗示，聯邦公開市場委員會可能會在 2018 年升息三次的基礎上加快腳步，導致全球股市普遍遭到拋售。然而，高盛集團策略師團隊表示，亞洲股市身為全球成長最快的股票市場，料能應對聯準會四次升息。

高盛的 Timothy Moe 等分析師在週三發布的研究報告中指出，分析聯準會升息期間亞洲股市的表現可以看出情況十分多變，但整體而言，有鑑於政策利率的絕對值依然較低，亞洲市場的問題並不大。

然而到目前為止，投資人恐怕尚未完全接受這一點。自鮑威爾週二參加國會聽證會以來，MSCI 亞太指數已經下跌了 1.7%，日本東證指數在同期間下跌 2.8%。鮑威爾週四再度出席參議院之聽證會。

不過，高盛分析師團隊仍警告，如果聯準會升息行動比通膨壓力所顯示的水準更加激進 (更加劇烈地提高實際利率)，或是未能管理好預期從而使市場感到意外，那麼地區股市就可能會有更負面的反應。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』