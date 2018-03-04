為何大陸創新型企業繞道海外上市？政協委員這樣說

摘要：為什麼內地資本市場不能留住阿里巴巴、騰訊、百度等世界級創新型企業？為什麼內地資本市場沒有培育出一批創新型「獨角獸」企業？

創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐：企業是創新的第一主體，各級政府應把促進創新企業發展擺在更加突出的國家核心戰略位置。

當前美國推出全面減稅政策，促使資本和企業特別是全球高新技術企業回流；香港擬放開同股同權要求，以吸引創新型企業赴港上市；全球對創新型企業的爭奪更加激烈。

近幾年，中國證監會在利用資本市場促進創新型企業發展方面作了不少工作，先後推出創業板和新三板市場，大力推動社會資源向創新型企業集聚，內地資本市場也培育了一匹有活力的創新型企業。但是，總體步伐並不大，距離建設創新性國家發展戰略總體布局的要求差距較大。主要表現在：

創新型企業沒有優先「綠色通道」可享受, 在排隊時間和審批環節沒有體現出對其政策傾斜；

對創新型企業上市包容性和容忍度不夠，依然剛性要求實現連續及較高盈利、依然剛性要求同股同權、依然對發行本益比「一刀切」；

配套退市制度執行不力，優勝劣汰機制尚待完善，沒有更好發揮監管應有作用；

沒有考慮到投資創新型企業資本的特殊性和風險較大的特點，沒有對其追求高回報提供機制補償，對上市後減持和退出管得太死，嚴重影響其投資積極性。

總之，相關制度層面的限制與瑕疵，導致許多創新型企業只能轉而繞道海外上市。為什麼內地資本市場不能留住阿里巴巴、騰訊、百度等世界級創新型企業？為什麼內地資本市場沒有培育出一批創新型「獨角獸」企業？

A 股如何吸引下一個騰訊和阿里巴巴？是擺在中國資本市場面前的挑戰。在資本市場上活躍的新技術、新產業、新業態、新模式的創新公司，是一個國家經濟發展方向的代表，是市場活力和生機的標杆。所以，應該讓更多新技術新經濟的創新企業在 A 股上市，應鼓勵螞蟻金服、華為、小米等在 A 股 IPO。

建議有關部門積極吸收國際資本市場，特別是美國成熟有效有益的制度與方法，改革上市發行制度，增強制度的包容性和適應性，切實落實中央精神，切實支持和保護創新型企業的發展。

加快推動創新型企業上市，率先推進註冊制改革，在盈利標準、發行價格等方面放鬆行政管制，讓市場說話；

大膽探索嘗試同股不同權，放開重組審批，鼓勵海外創新型上市企業回歸 A 股或在 A 股分拆上市；

加強監管，強化退市機制，增強資訊披露透明度，充分借鑑美國等發達國家在投資者保護方面的制度，如集體訴訟、財務造假入刑、追索賠償等，切實保護投資者合法權益；

完善股票減持規定，區別對待，適度縮短創新型企業投資資本鎖定期，調動其投資熱情，讓資本的活力競相迸發，讓一切創造社會財富的源泉充分涌流。

第十三屆全國政協委員傅軍

新華聯集團董事局主席

二〇一八年三月一日

『新聞來源／華爾街見聞』