〈狗年企業徵才〉衝刺5G、VR 宏達電校園徵才 今年擬招250人

農曆年後各企業忙著搶人，台大就業博覽會是年後首場大規模徵才活動，吸引各企業參與，宏達電 (2498-TW) 今 (2) 日宣布徵才計畫，預計招募 250 名國內外頂尖人才，由於未來宏達電將瞄準 VR 與 5G 領域，因此對跨界人才需求若渴，鎖定產品設計、研發技術與工程專長相關人才。

宏達電指出，此次招募人才將涵蓋產品設計、美術設計、研發技術、工程專長、商業管理、國際行銷暨業務、電子商務、數位行銷等相關領域專才。

宏達電在農曆年前宣布組織結構調整，把手機及 VR 兩大產品線的業務與行政整合，全球分成五大區域市場，委託各區領導者推動產品組合，各地區負責人分別是，美洲區總經理 Daniel O’Brien，歐洲區總經理 Paul Brown，北亞區總經理鮑永哲，中國區總經理汪叢青， 台灣區總經理陳柏諭。

王雪紅認為，透過組織轉型及業務行銷整合，將有助發展整體業務，隨著智慧手機的發展，及即將推出的 5G，還有 VR / AR 行業的增長，為了更好使 HTC 能掌握商機，因此決定把智慧手機及 Vive 業務放在共同領導之下。

王雪紅日前也強調，5G 將帶來開創與變革，人工智慧將完全理解人類需求，VR 和 AR 可望是釋放人工智慧最強大實力的首要利器。

宏達電將參加明 (3) 日的台大就業博覽會，啟動校園徵才活動。