〈狗年企業徵才〉台泥今年徵才千人 儲備幹部百萬起跳

農曆年後企業搶人大作戰，台泥 (1101-TW) 集團今 (1) 日宣布啟動今年人才招募計畫，將針對兩岸及國際市場募集 1000 名新血，包括超過 100 位 MA(儲備幹部)，鎖定 AI、大數據及循環經濟所需之跨領域人才，涵蓋資工、環工、機械、電機、化工、企管、財務等科系，MA 年薪百萬元起跳之外，職場新鮮人起薪也達年薪 70 萬元。

台大校園徵才博覽會將在 3 月 3 日舉辦，因應企業團擴大投資綠能及環保事業，台泥集團同步啟動今年度人才招募計畫，據指出，台泥集團新鮮人起薪，博士學歷約 6 萬元，碩士 4 萬元，學士 3.5 萬元，以新進碩士為例，如果外派職務在中國大陸，只要做滿一整年，加上績效獎金及紅利，平均年薪超過 125 萬元；台泥 MA 計劃已進行近 12 年，已有第三屆學員年僅 33 歲就出任台泥大陸業務總經理。

根據台泥集團在各大學院校公告的招募海報內容，主打「循環經濟」Eco-solution provider 願景，台泥集團董事長張安平去年就曾強調，台泥將不只是水泥製造公司，而是「專門在處理大自然與人的複雜關係的綠色產業公司」，集團預計 10 年內環保等非水泥業務占營運比，會從現在不到 10% 提高到 30%。

台泥指出，今年計畫投資歐美水泥廠，旗下達和環保目前在台灣營運 8 座垃圾焚化廠、8 座汙水處理廠，服務全台約 450 萬人口，未來可運用水泥窯，為兩岸解決更多棘手的垃圾與廢棄物問題；另外，台泥綠能公司將投入風力、太陽能與地熱，預計運用彰濱工業區舊有廠房，建置太陽能和風力發電，預計下半年正式展開作業。

台泥強調，集團運用大數據管理兩岸 24 座水泥廠，建構窯溫設備故障預警系統，並已申請世界專利；今年將邁入 AI 人工智慧階段，計畫運用「機器學習」(machine learning) 因應瞬息萬變的國際燃煤與原油價格成本管控。

台泥指出，因應人才的需求，今年將招募跨領域人才，參與新項目開發及資源整合計畫，企業團高層將參與台大、成大等工學院說明會，與學子直接面對面，爭取更多優秀新血加入。