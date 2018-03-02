手機需求萎縮 晶技2月營收恐創9年來新低

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受到蘋果及非蘋陣營手機市場端需求快速下滑影響，1 月營收降到 6.9 億元，創 11 個月來新低，2 月更受工作天數減少影響，法人估晶技 2 月營收恐再向下修正，降到 5.2 億元，恐創 9 年來單月營收新低。

若以晶技 2 月營收 5.2 億元計算，將較 1 月衰退 24.63%，年減 20.21%；累計今年前 2 月營收 12.1 億元，也恐呈現 14.01% 的衰退幅度。

造成晶技營收下滑的重要原因，主要來自蘋果與非蘋陣營手機市場需求快速減少的打擊，另外，2 月也因春節假期因素造成工作天數減少，雙重因素影響導致 2 月營收驟減。

晶技今年 1、2 月營收受到手機客戶需求不振影響，雖然可望有比特幣「挖礦熱」帶動訂單，但仍無法彌補手機客戶營收下滑的壓力，而原先第 1 季營收站穩 20 億元的預期，也可能落空。

晶技 1 月營收 6.9 億元，自結稅前盈餘 5028 萬元，月減 28.5%，年減 39.4%，每股稅前盈餘為 0.16 元。法人估，晶技 2 月營收雖然下滑到 5.2 億元，但不致於出現單月虧損。

晶技 2017 年全年營收 87.82 億元，年減 8.88%，自結稅前盈餘 10.7 億元，年減 9.7%，每股稅前盈餘為 3.47 元。