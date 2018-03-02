台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月2日

泛鴻海集團小金雞今、明年密集啟動海內外掛牌計畫，今年由樺漢轉投資工業網安設備廠瑞祺電領銜，最快 4 月於台灣上市，陸續還有 FII、臻鼎旗下鵬鼎，以及夏普轉投資康達智將於大陸與日本掛牌。

知情人士透露，美國總統川普將於 1 日宣布對鋼和鋁進口課重稅，這將是他上任迄今，把貿易保護主義威脅轉化為實際行動最強悍的一例，可能冒著觸怒貿易夥伴國與對手國的風險。

新任中央銀行總裁楊金龍昨（1）日表示，「溫和通膨是好的」，主計總處預測我國今年消費者物價指數（CPI）年增率為 1.21％，全球各機構預測在 0.88％～1.3％之間，國內物價呈溫和穩定態勢。



聯合報

美參院通過台灣旅行法

4 月調電價 民生用電不漲

外銷訂單捷報 連 18 紅

經濟日報

泛鴻海金雞 啟動掛牌潮

美貿易報告 嗆聲中俄

川普出招 將對進口鋼鋁課重稅

蘋果日報

觀光業「三低警訊」賴正鎰提 5 建言

銀行業獲利虛胖 淨值 ROE 連 3 年衰退

校園徵才起跑 百萬年薪搶人

中國時報

中美貿易較量 台恐成棋子

美點名台灣 要求解禁美豬美牛

衛生紙爆搶購潮 政院：涉人為哄抬

工商時報

楊金龍: 溫和通膨是好的 台幣升值有助穩定物價

川普態度轉硬 中美貿易戰一觸即發

被動元件缺到爆 日商也喊漲

自由時報

許勝雄籲政府 全力與中國「惠台」拔河

台股逐筆交易 明年上路有變數

年薪要相同 女需比男多工作 52 天