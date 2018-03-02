【大昌投顧】盤前分析－目前走勢仍較為震盪，中小型個股以個股表現為主



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低開高，早盤受美股下跌影響，一度跳幅擴大，但隨即開始收斂跌幅，但仍未能回至平盤之上，終場以下跌 29.68 點作收。短線上，來至月線呈現反壓，下彎趨勢不易一次性突破，但季線依舊有支撐，持續觀察量價關係是否維持良性，且缺口未被封閉，仍有機會上攻挑戰月線，籌碼面外資賣超台股，何時轉買超，持續關注。

2. 櫃買指數同步加權指數走勢，不過率先回至平盤之上，目前長黑 K 高點尚未突破，與月線形成雙重壓力，能否突破需觀察，目前走勢仍較為震盪，中小型個股以個股表現為主。

3. 金融指數回至平盤附近，力守在月線之上，是否扭轉月線下彎趨勢，持續觀察。電子指數也回至平盤附近，留長下影線，是否有見支撐，因此持續關注權值股表現，而抗跌族群有光學元件、被動元件、LED、主機板等。傳產類股則由電線電纜、鋼鐵等族群表現較佳。

4. 經濟部統計處於 3/1 發布 1 月份外銷訂單統計數據，在資通信產品、電子產品接單都創歷年同月新高帶動下，金額達 430.6 億美元，創下歷年 1 月新高，連 18 紅達陣，是 2008 年金融海嘯以來第二長的成長期。

5. 世界行動通訊大會（MWC）吸引上百家科技公司到場展示最新、最厲害的產品，智慧手機仍是焦點，根據研調機構顧能的數據顯示，2017 年第 4 季的智慧手機銷量出現 2004 年來首度下滑，民眾使用同一支手機的時間愈來愈長，似乎消費者期待突破點並未出現。

