對沖基金薪水王：黑石Schwarzman 7.86億美元年薪華爾街無敵手

黑石 (百仕通) Blackstone (BX-US) 於週四 (1 日) 公佈年度財報，顯示共同創辦人、董事長兼執行長 Steve Schwarzman 去年薪資高達 7.865 億美元，稱霸華爾街。

據了解，薪資中的 6.661 億美元是來自於黑石的股利，而剩餘的金額則從獎金、薪水、及其他獲利補齊。報告也指出，Schwarzman 2016 年的年薪為 4.25 億美元，同時與部份高層擁有的股利分配比一般股利還高。

然而，黑石員工年薪的中位數相對較低，為 218,449 美元。黑石總經理 Jon Gray 年薪達 2.74 億美元。

黑石為非傳統資產管理公司，不傾向於買入股票、ETF、債券等傳統金融商品，而是做槓桿併購、房產投資、及對沖等業務。 目前旗下管理的資產達 4340 億美元，為全美佔據領先地位，也較第 2 名多出一倍的資產。今年 71 歲的 Schwarzman 股份佔約 19%。

相對的，Apollo Global 私募基金的 Leon Black 去年只賺進 1.913 億美元，Carlyle 集團共同創辦人 David Rubenstein、Bill Conway、及 Dan D'Aniello 三人共賺進 1.93 億美元。KKR 的 Henry Kravis 及 George Roberts 共同賺進了 3.43 億美元。

據《彭博》數據庫顯示，2016 年 S&P 500 企業執行長的平均年薪為 1300 萬美元。

Farient 顧問公司 John Trentacoste 提道，私募基金執行長與傳統企業如蘋果 (AAPL-US) 等較不同，無法因此對薪資做評比。私募基金向投資人授權管理費及利潤百分比，雖然管理費每年大致相同，但利潤百分比會隨著賺取的利潤而波動。

黑石 Blackstone 於貝萊德 Blackrock 的區別

黑石 2017 年利潤達 39 億美元，包含了販售歐洲物流公司 Logicor、部份希爾頓 (HLT-US) 股份、資安公司 Optiv 股份、能源探索商 Kosmos 股份、及全球各地房產等。