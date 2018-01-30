挑戰彭博和道瓊 黑石欲收購湯森路透金融&風險事業體55%股份

《路透社》於今日 (29 日) 報導，私人股權投資公司黑石集團，正在與湯森路透集團進行深入交涉，預收購其旗下金融和風險業務事業體 (Financial&Risk)55% 的股份，收購金額將超過 170 億美元。

據消息人士透露，湯森路透 (Thomson Reuters) 的董事會預計於週二舉行會議，討論黑石集團以全現金收購 F&R 業務的提議，該事業體提供全球銀行和投資公司新聞與數據分析服務，貢獻湯森路透一年收入一半以上。

湯森路透在聲明中表示「關於在 F＆R 業務潛在的合作關係，正在與黑石進行相關的深入討論。」該公司沒有透露更多細節，黑石的發言人拒絕發表評論。

如果董事會同意與黑石集團達成協議，這將是湯姆遜公司收購路透集團公司 (Reuters Group Plc) 後，湯森路透 10 年來最大的一次調整，2008 年時，加拿大的湯姆森公司以 87 億英鎊的價格，收購總部位於倫敦的路透社，以當時的匯率計算，約為 170 億美元。

根據黑石的提議的收購條款，湯森路透將保留 F＆R 業務 45％的股份，路透社無法確定誰將領導新成立的公司。湯森路透將依然擁有路透社新聞服務，以及法律、稅務和會計部門的掌控權。

若雙方成功達成協議，黑石集團將與彭博社以及新聞集團的道瓊進行直接競爭，向華爾街金融機構銷售數據服務、分析和交易工具。 黑石在信息業務方面有一定的經驗，黑石在 2014 年以不到 10 億美元的金額收購 Ipreo，該公司販售追蹤資本市場活動的專業軟體。