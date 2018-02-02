黑石執行長Schwarzman：孫正義是個奇葩

全球最大對沖私募基金之一的黑石集團 Blackstone (BX-US) 執行長 Steve Schwarzman 與分析師週四 (1 日) 提道，軟銀 Softbank (9984-JP) 執行長孫正義是一位奇葩。

Schwarzman 對孫正義充滿了稱讚，認為孫「大膽、不太睡覺、氣勢洶洶，同時選擇了一個不太注重現金流的區塊做投資」。

據了解孫正義的 1000 億美元 Vision 基金專注於技術產業投資，目前入股的公司有車輛共享軟體 Uber 與 Didi 出行、辦公室共享 WeWork、及企業雲端軟體 Slack。去年投資了近 100 間企業，投資額達 360 億美元。

Blackstone 黑石 與 Blackrock 貝萊德的區別

對於對沖私募基金行業來講，「傳統」的操作模式是進入現金流較高的已開發品牌企業，而投資科技業風險較高，且沒有現金流做支撐，等待報酬兌現天數也相當壟長。

Schwarzman 提道，在負現金流產業裡，孫正義是這區塊的專家，而他在這方面的資產也都相當一流。

Oaktree Capital 共同董事長 Howard Marks 去年 7 月則發表報告，懷疑孫正義這一連串的投資報酬涵蓋的運氣成份相當大，也質疑孫正義未來是否可以保持投資「紀律」，槓桿金額壓低風險。除了調侃孫正義外，Marks 也對於這股牛市釋出猜疑的看法，認為「投資人砸大量資金在過度槓桿、及結構上存在問號的科技業意願，更顯示了這個市場的澎湃與無誤」。