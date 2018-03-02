【盈警】國美零售(00493-HK)料去年度業績虧損3至5億人民幣

國美零售(00493-HK)公布，截至2017年12月31日止年度歸屬予母公司擁有者應佔虧損將在3億至5億元人民幣之間，相較去年同期為淨利潤。

基於適用的會計準則，集團將部份經營未達預期的業務進行商譽減值及與電子商務業務相關的長期資產進行減值。此外，財務成本因債務的增加也有所提升。然而，如剔除商譽減值，與電子商務業務相關的長期資產減值及應付債券的利息等非經營性項目，集團的利潤預期則將比去年同期有所增長。

於截至2017年12月31日止年度，集團發佈了「家‧生活」戰略，明確了由主營電器向圍繞「家‧生活」的整體解決方案提供商轉型，用科技賦能、服務升級去實現「國美、家美、生活美」的戰略轉型方向，目前已初見成效。根據對最近期的集團管理賬目之初步審閱，報告期內，集團的線上線下交易總額(GMV)與去年同期相比預期增長超過20%。集團的可比門店銷售收入預期增長超過2%，同時綜合毛利率保持較高的水平，預期將超過18%。電子商務業務目前進入到線上線下融合階段，雖然在融合階段電子商務自營銷售收入有所下滑，導致集團於報告期內的整體銷售收入預期與去年同期相比下滑約7%，然而電子商務業務的平台GMV與去年同期相比增長預期超過100%。集團的會員人數已突破2億，同時集團在服務領域和四五線城市加速佈局，以形成新的核心競爭力。

未來，集團將繼續推進「家‧生活」戰略，為股東帶來更好的回報。

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