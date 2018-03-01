為什麼義大利大選這麼重要？黑天鵝機率高達10%！

三月，市場最關注的政治事件莫過於義大利大選。

2016 年英國公投決定脫歐後，歐盟風雨飄搖。2017 年，歐盟內荷蘭、法國和德國相繼大選，一度抵禦住了民粹主義在歐洲的迅速蔓延之勢。然而去年年底的西班牙加泰羅尼亞獨立運動再次挑戰歐盟，而 3 月 4 日本周日進行的義大利大選，對歐盟來說又是一次挑戰。

對市場來說，義大利大選最直接的影響莫過於對義大利債市和歐元的影響。此外，如果以五星運動為代表的民粹主義政黨成為多數黨組閣或進入聯合政府，對脆弱的歐盟來說，又將是一次沉重的打擊。

五星運動可能仍是第一大黨 但未必是執政黨

市場普遍預計，在這次選舉中，五星運動依然會穩坐義大利第一大黨的交椅，但是依然難以在議會形成絕對優勢。換言之，五星運動要想從反對黨轉變為執政黨，就必須和其他黨派組成聯合政府。

如今，在是否組成聯合政府方面，五星運動內部出現了分歧。

包括年僅 31 歲的該黨總理候選人 Luigi Di Mario 在內的一派一直在推動五星運動同主流政黨在大選後組成聯合政府。

不過該黨領導人 Beppe Grillo 卻否認了這種說法，他稱除非五星運動能獲得絕對多數，否則將繼續作為反對黨。Grillo 稱：

加入一個聯合政府，對五星運動來說，就好像在說大熊貓吃生肉一樣不現實。我們只吃竹子。

五星運動上台將會給義大利債市、歐元帶來巨震

市場普遍預計，義大利出現一個五星運動主導的聯合政府的機率不大，但對市場可能造成極大震動。

如果義大利選出了一個「非主流政府」（市場預計這種局面出現的機率為 10%），根據彭博社對分析師的統計，義大利 10 年期公債同德國 10 年期公債的利差可能會翻倍，統計得到的中位數為 260 基點，這可能是 2013 年以來的最大利差；歐元則可能重挫到 1.205。

義大利債券市場最樂意見到的是前總理貝盧斯科尼領銜的中右翼政黨力量黨和前總理倫齊領導的中左翼政黨民主黨組成聯合政府的局面。如果這種情況出現，義大利同德國 10 年期公債的利差將會縮小到 118 個基點。

如果力量黨和北方聯盟組成聯合政府，則將最大程度地刺激歐元，歐元可能會漲到 1.24。而這種局面出現的可能性為 20%。

如果出現懸浮議會（市場預計這種情況出現的機率為 40%），那麼歐元價格將會在 1.225 美元。

歐洲民粹主義再次抬頭？

義大利是歐元區內僅次於德國和法國的第三大經濟體，在歐債危機中遭到重創，並成為「歐豬五國」之一。2012 年以來，義大利失業率連續維持兩位數，帶來嚴重社會問題。

在這樣的背景下，義大利民粹主義政黨五星運動崛起。

五星運動是目前義大利最大的反對黨。其核心價值是歐洲懷疑主義、民粹主義和環保主義，五星運動明確反對歐盟擴大權力。

在 2013 年義大利國會選舉中，五星運動獲得 25.5% 的選票，以 0.1% 的差距取代民主黨，成為在得票率上的第一大黨。但是當時該黨拒絕同任何政黨合作，包括回絕了民主黨組建聯合政府的建議。

在 2016 年的地方選舉中，五星運動不僅在首都羅馬擊敗民主黨，甚至成功拿下民主黨北方重鎮都靈。

五星運動從不表明其到底是左派還是右派政黨，但是在歐洲議會中同多個右翼民粹主義政黨結盟並組成黨團。

『新聞來源／華爾街見聞』