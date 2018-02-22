義大利大選將至 黑手黨買票操控樣樣來

根據 CNBC 分析報導，義大利內政部長明尼提 (Marco Minniti) 警告，在 3 月的義大利大選中，恐有黑手黨干預的風險。

義大利新聞媒體 ANSA 報導，義大利選民將於 3 月 4 日進行投票，明尼提說，民眾對黑手黨涉入的具體風險，大多保持緘默，是對民主與投票自由的威脅。

明尼提週三將年度報告遞交給了羅馬反黑手黨委員會，他說：「選舉競爭激烈，選民自由投票有遭到黑手黨干預的具體風險，」

「黑手黨有能力操控某些機構與政治，」隸屬執政民主黨的明尼提警告。

他說：「在競選中，不能對這些問題保持沉默，但我却看到太多沉默。我是以內政部長身份說這些話。」

黑手黨買票一直都有廣泛報導，在地方與區域選舉中，也常有政治人物因買票而遭到調查。在 2014 年，義大利參院通過一項改革法案，讓制裁黑手黨買票行為的法律更加嚴格。根據 Statista 機構統計，由 2015 下半年至 2016 上半年，在義大利為黑手黨買票而遭逮捕的案件，由 6 件上升到了 17 件。

在 20 世紀的數十年裡，義大利與犯罪組織之間的鬥爭，混淆不清又充滿殺戮。在義大利地方，區域與全國，許多政治人物均與犯罪組織有所牽連。