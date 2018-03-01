【港股解碼】連虧五年後，蔔蜂蓮花終于迎來了自己的“小繁華”

2017年，馬雲倡導的“新零售”猶如晴天一霹雳，在引導人們重回線下購物的同時，也給實體零售商“炸”開了一條盈利渠道。春節剛剛，永輝超市、百勝集團、華聯綜超、新華百貨、蔔蜂蓮花紛紛交出靓麗答卷，或繼續領跑，或穩中向好，或扭虧爲盈……而其中，又屬連虧五年後終于盈利的蔔蜂蓮花（00121.HK）最引人關注。

虧損五年後，蔔蜂蓮花扭虧爲盈

蔔蜂蓮花是泰國知名跨國集團——正大集團下屬的大型購物中心，針對家庭而設的"一站式"購物場所。進入中國市場後，最初沿用的是易初蓮花這個名號，在使用3年多後更名爲蔔蜂蓮花，圖標也由原先綠底白色蓮花的圖案，改爲紅底黃色蓮花標志。

2月23日晚間，蔔蜂蓮花發布了2017年度業績報告。報告期內，公司實現收入96.55億元（人民幣，下同），同比減少4.3%；年度溢利1.79億元，較2016年虧損5.38億元大幅收窄至盈利；每股盈利0.8元。

靓麗業績下，資本市場猶如獲得“久旱逢甘露”之喜，連漲三日。

蔔蜂蓮花股價走勢

值得一提的是，過去五年蔔蜂蓮花一直深陷虧損的泥淖而無法自拔。2012年、2013年、2014年、2015年，蔔蜂蓮花分別虧損了3.92億元、9680萬元、5840萬元、1800萬元，2016年虧損更是擴大到5.38億元。5年時間，累計虧損超過11億元。

2017年，公司通過減少低利潤商品銷售，控制營運成本和行政費用，終于實現了盈利。

具體來看，2017年度公司收入減少人民幣4.3%至96.55億元，主要由于期內經濟持續放緩及在線零售商的激烈競爭，有七家新大型超市及一家便利店所帶來的銷售貢獻不足以抵消同店銷售下降8%；減少低利潤産品銷售使前台利潤（銷售額減去直接銷售成本）改善，毛利率乃銷售額之18%，較2016年的17.2%提升0.8%；包括租賃收入在內的其他收益5.64億元，較2016年度大幅增加4.4億元。主要系報告期內新開了七家大型超市及一家鄰裏便利店及租賃續期提高租金，使租賃收入增加了0.42億元至5.23億元。

另外，公司采取了有效的成本管控措施。報告期內，包括人事費用、店鋪租賃費用、公用事業費、折舊及攤銷費在內的商店配送及營運成本共計17.07億元，占銷售額比重爲17.7%，較2016年的18.92億元減少9.78%，主要由于營改增稅制改革，稅費及租賃費減少了0.44億元，及不斷改善集團成本結構及生産力和工作效率的提高，令整體可控費用如清潔、保安、促銷和運輸費用降低。

除此之外，集團在優化商品結構，加強顧客忠誠度及品牌認知方面也下了很大功夫。

多管齊下，蔔蜂蓮花實現了自己的“小繁華”

報告期內，集團持續加強其供應鏈網絡流程與程序，並提升工具及設備，以改善效率及降低認爲錯誤；進一步加強全國物流網絡，在湖南、西安兩地開設兩所新建配送中心，以及將其在廣州的配送中心搬運至更大的地址以應付日益增長的貨品處理量。

此外，集團以傳統海報營銷和差異化營銷爲重點，策劃及安排節日營銷、主題營銷、大型營銷及推廣活動。比如通過廣泛認可的“粉紅春天”計劃，繼續提高對婦女福利的認可，以及“感恩5折活動、“午夜獎賞”活動，促進銷售額。

同時，積極擁護移動社交，利用“微信公衆號”、“微信朋友圈”等新媒體技術在店鋪內半徑5千米範圍內建立針對顧客的微信群，將促銷活動消息和優惠券定期發送給這些微信群，增強顧客的品牌影響，爭取並轉化消費。

而在人均可支配收入持續上升，以及二孩政策影響下，顧客尋求優質商品動機更加強烈。在此背景下，集團擴張進口國際之能力以帶來更多種類直接來自海外供應商之進口産品，以滿足日漸增長的高端需求；同時，優化産品結構，減少家電和服裝的銷售空間，將更多空間留給新鮮食品和母嬰。爲了滿足人們日漸豐盛的文娛生活，集團亦騰出更大空間吸引大型租戶，創造社區型購物環境，如電影院、健身中心及社區配套服務商。

對于2018年，集團也充滿信心，表示將進一步加強網絡擴張，審慎選擇新店位置，開發不同的業務模式，並繼續削減成本。相信在多重措施促進下，蔔蜂蓮花將繼續自己的“小繁華”。

作者：董虹

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