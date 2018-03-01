【盈喜】西王特鋼(01266-HK)料年度溢利同比增逾165%

西王特鋼(01266-HK)公布，公司的附屬公司西王金屬科技已取得山東省科學技術廳、山東省財政廳、山東省國家稅務局及山東省地方稅務局聯合頒發的高新技術企業證書(編号為GR201737001201)。該證書自2017年12月28日生效，有效期為3年。

根據《高新技術企業認定管理辦法》的相關規定，已取得高新技術企業資格的企業有權自獲頒發證書的年度起享有稅務優惠待遇；而根據《中華人民共和國企業所得稅法》的相關規定，高新技術企業可享有企業所得稅為15%的優惠稅率。預期西王金屬科技將享有該稅務優惠，由2017年至2019年3個財政年度，預計向其徵收的适用企業所得稅率將按15%的經扣減稅率計算。倘無此稅務優惠，西王金屬科技的正常企業所得稅率將為25%。

公告稱，基于此項稅務優惠，公司截至2017年12月31日止年度的未經審核股東應占綜合溢利預計約為人民币8.9億元，相當于較截至2016年12月31日止年度的人民币3.326億元預期上升超過165%。

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