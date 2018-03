多用途電子競技樞紐將落戶香港數碼港

場地將會舉辦多項本地及區域賽事,以及用作電競培訓設施、賽事廣播及串流平台,並推動相關初創企業發展

香港,中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 1 日 - 媒體及娛樂公司 Yes Media 宣布計劃於香港數碼港開設多用途電子競技設施,該場地將於 2018 年秋季啟用。

有關佔地三萬平方呎電子競技場地名為 AOE (Area of Effect[1]),將會是全球首個結合電競培訓設施、比賽場地、電視廣播及網上串流平台,以及電競相關初創企業培育的電子競技場地。該場地將會配備電競所需要的卓越網絡及多個遊戲伺服器的專屬連接,兩者均對舉辦本地及區域電競比賽攸關重要。

根據環球電競市場研究專家 Newzoo 表示,全球電子競技經濟預期在 2018 年上升 38%,達到 9 億 560 萬美元,在可見將來亦會維持同樣的增長速度,東南亞更是其中一個增長速度最高的市場。

在數碼港建設電子競技樞紐正好緊貼最近有建議指,數碼港應用作推動電子競技比賽及培訓的專屬場地。香港特區政府亦展示對業界的強大支援,在最近發表的財政預算案演辭中建議向數碼港撥款 1 億港元,透過建設電競比賽場地及加強相關技術發展和長遠專才培訓,從而強化本地電子競技及遊戲開發行業的發展。

Yes Media 主席 Tom Kressner 表示:「最近韓國冬季奧運會前夕舉辦了電競大賽,電子競技亦將已被納入為下一屆亞運會比賽項目,可見電子競技日漸獲認可為相等於體育項目。電子競技即將發展為高達數以十億美元計的行業,由此而來的潛在經濟效益將會十分龐大,尤甚於亞洲地區。」

他補充道:「與其他高端體育項目一樣,電競運動員需要合適的場地作培訓、練習及公平比試,以及與其他體育項目競賽一樣獲得廣大傳媒報導及認同。香港擁有卓越基建、熟悉各種科技千禧世代專才,以及逾 30 萬名電子競技愛好者,正好使其具備最理想的能力可成為電競市場的領導者。」

在最近由數碼港贊助香港城市大學進行的電子競技發展研究顯示,電競行業的市場潛力涵蓋了整個遊戲開發商的價值鏈及知識產權持有人、電競聯賽舉辦機構、媒體及數碼娛樂平台、廣告商及贊助商,以及培訓和資訊通訊技術支援服務,為一眾電競愛好者帶來龐大的就業機會。報告亦指出,香港需要擁有電競培訓的專屬場地,以及可用作舉辦電競比賽,並向更廣闊受眾廣播賽實的合適場地。

作為積極與私營機構合作發展香港電子競技生態圈的主要政府機構,數碼港行政總裁林向陽表示:「我們歡迎 Yes Media 在數碼港開設其首個 AOE 樞紐,並以此作為根據地與多個亞洲市場作深入協作。在我們交予政府的報告中指出,我們必須與業界持份者緊密合作,以達至長遠的發展及成功。藉著由關鍵行業而來的穩固基建及專業支援服務,我們有信心在 AOE 舉行的各種活動將有助顯著提升本地的電子競技發展,為年青專才創造在電子競技及遊戲開發行業的就業機會,同時為香港創建長遠的社會經濟價值。我們會充分運用本身在初創企業培育方面的豐富經驗,並與如 Yes Media 的環球企業緊密合作,以協助遊戲開發商及相關技術的初創企業,從而推動電子競技行業的高速增長。」

AOE 的設施將會適合業餘及專業電競愛好者、遊戲發展商、活動舉辦機構,以及學校舉行各類型的本地電子競賽。東南亞的主要電競合作夥伴亦已簽署合作協議,將複製香港的營運模式,並在未來數年內把場地連接至先進且專屬的東南亞電子競技網絡。這些合作活動將會進一步加快如擴張實境 (augmented reality)及虛擬實境(virtual reality),以及遊戲開發等數碼技術的發展,推動多個地區電競市場的發展,並釋放當中的潛力。

Yes Media 簡介

Yes Media 及 AOE 由兩位金融、媒體及娛樂的業界翹楚共同創立。Tom Kressner 為 Yes Media 主席,他曾任摩根士丹利執行總監,並是創立多媒體企業及電視平台的企業家,當中包括 IPTV 先驅 Yes Television 及電視頻道 ASN-Sports Illustrated。趙以仁(Lloyd Chao)擁有超過 20 年內容製作、發行、主題公園及戲院設計經驗,曾先後於香港兩大主要電影公司:嘉禾影業及邵氏影城擔任要職。

[1] Area of Effect 是角色扮演遊戲的用語,意指特定魔法咒語或進攻策略的攻擊範圍。