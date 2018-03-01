一銀董座拚新南向 拜會澳洲金融監理局 聚焦3大議題

第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行今 (1) 日表示，一銀董事長董瑞斌前往澳洲金融監理局雪梨總部，拜會澳洲金融監理局 SID 執行總經理 Mark Adams，雙方針對一銀布里斯本分行業務推展、風險控管與洗錢防制等議題進行討論。一銀表示，未來除持續擴張海外版圖之外，也將深耕在地市場。

根據金管會統計，目前已有 9 家本國銀行在澳洲設立據點，包括台灣銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀、玉山銀行、台新銀行、中信銀行等，地點分別為雪梨、布里斯本與墨爾本 3 處。

一銀表示，布里斯本分行自 2009 年開業以來，深耕澳洲市場已 8 年的時間，其業績逐步穩定成長，為進一步推動新南向業務發展，董瑞斌日前前往拜會澳洲金融監理局，針對洗錢防制與風險控管等議題進行討論。

一銀表示，銀行推動的綠色金融，目前也延伸至海外分行，自 2017 年 3 月成立綠色委員會後，海外分行的綠色企業融資餘額已大幅成長，其中澳洲布里斯本分行提供客戶融資興建商場及裝設太陽能板外，也參與當地聯貸綠建築案件。

另外，一銀其他海外分行也積極參與推動太陽能、風力發電及綠建築建案等專案融資，董瑞斌強調，會持續配合政府新南向的腳步，積極前進海外設點服務台商。