文．洪寶山 (理財周刊發行人)

在聯準會報告將維持緩升息後，美國公債殖利率從四年高點回降，美股三大指數周線收紅。美股大漲收復失土，這就要接續來談年前我提醒投資人的「人棄我取」的巴菲特投資哲學。被稱為股神的巴菲特，其實賺的是企業的錢，而不是市場的錢，因為一直以來巴菲特追求的都是企業內在價值的持續增長，而非股價短期的上漲。

因此，當巴菲特要買入股票時，不是因為股票會上漲，而是因為企業本身具有價值且價格被低估，他一出手就打算持有十年，所以就能做到只在乎十年的平均複利，而不在乎中間的波動。

巴菲特堅信價格最終是由價值所決定：「市場可能會在一段時期內忽視公司的成功，但最終一定會用股價來肯定。」他認為買股票不能承受重大風險的根本原因，在於事先沒有考慮好確定性，而他所追求的確定性一是來自於公司內在價值的持續增長，二則是來自於安全邊際，也就是買入價格和內在價值間的差距。巴菲特堅信，安全邊際是投資成功的基石，只有足夠的安全邊際才能提供足夠的投資安全保障。

巴菲特掌管波克夏五十多年來，遭遇過多次股災，既曾清倉躲過股災，也曾滿倉穿越牛熊二市，在股市投資史上，沒有人比他的成績更能說服人了。一九八七年股災之前，美股連續上漲五年，但就在一九八七年十月十九日遭遇歷史第一個黑色星期一，道瓊跌幅高達二二．六％。巴菲特並沒有恐慌地拋售股票，因為他堅信所持有的上市公司具有長期的持續競爭優勢，股災最終會過去，股市會恢復正常，他持股的公司股價最終會反映其內在價值。

另一個不同的做法是，在二○○○年網路科技股泡沫破裂後，巴菲特一直忍了五年才重新大筆進入股市，他從不急著搶反彈：「只有資本市場極度低迷，整個企業界普遍感到悲觀之時，獲取非常豐厚回報的投資良機才會出現。」

總結來看，巴菲特不會因為股價跌就買、股價漲就賣，而是依其表現來決定投資與否，一旦投資就是長期持有。這些觀念對股市投資者是耳熟能詳，但問題往往出在知易行難，人們的貪念與恐慌往往才是決定勝敗的關鍵，想要致富，除了學技巧，更要學習的是駕馭自己的心。

來源：《理財周刊》 914 期

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