三大法人賣超23.7億元 外資卻買台灣50調節台灣50反1

台股今 (27) 日在 MSCI 季度調整盤後生效影響，終場下跌 21.23 點，以 10815.47 點作收；三大法人則偏空操作，外資及陸資賣超 11.56 億元，外資自營商買超 0.87 億元，投信買超 5.01 億元，自營商自行買超 3.86 億元，自營商避險賣超 21.06 億元，合計三大法人賣超 23.75 億元。值得留意的是 ETF 部分，外資連 3 天買超台灣 50，連 5 天賣超看空的台灣 50 反 1。

期貨部分，三大法人則是自營商單獨偏空，外資加碼多單 1174 口，淨部位多單回到 45222 口；投信回補空單 73 口，淨部位空單來到 32535 口；自營商則是加碼空單 1307 口，淨部位空單來到 4231 口，合計三大法人減碼多單 60 口，淨部位多單為 8456 口。

外資今天持續維持賣超電子權值股的策略，包括鴻海、廣達、緯創、友達、台達電等，都是主要賣超標的，至於台積電雖然外資連續第 3 天買超，但是買超張數縮減到 165 張，大立光也是連續 2 天遭賣超。

外資對金融股操作力道也偏保守，僅新光金繼續獲得外資加碼 1.1 萬張，富邦金、台新金、華南金、永豐金、國泰金等也獲買超；中信金、玉山金、元大金、合庫金、第一金、開發金皆遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 5 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為新光金，買超張數 11135 張，第 2 名華新，買超 7708 張，第 3 名聯電，買超 6510 張，第 4 名旺宏，買超 5971 張，第 5 名元大台灣 50，買超 5497 張。6 到 10 名依序為，日盛金，買超 5494 張；富邦金，買超 4924 張；台新金，買超 4265 張；南亞科，買超 4027 張；日月光，買超 3814 張。

外資集中市場賣超第 1 名 FH 彭博高收益債，賣超張數 48000 張，第 2 名中石化，賣超張數 16303 張，第 3 名中信金，賣超 15408 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 15030 張，第 5 名富邦 VIX，賣超 10493 張。6 到 10 名依序為，鴻海，賣超 7642 張；華通，賣超 7607 張；元大滬深 300 正 2，賣超 5823 張；中壽，賣超 5645 張；長榮，賣超 4887 張。

法人表示，外資今天因應 MSCI 權重調降而賣超台股，不過整體來看，外資賣超金額並不多，顯示這次調降影響還是相對輕微，僅部分被動型基金必須微幅調整持股所致，外資對台股操作態度仍是維持減碼電子權值，加碼傳產金融，預料在國際股市已經回穩之際，台股下一步將面臨 2 月營收的變數，營收表現較佳的個股將成為資金避風港。